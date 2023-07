Tennis : Peinado et Guidicelli vainqueurs à Porto-Vecchio

Le tableau des finales



11/12 ans garçons : Andria Zucconi (30/3) bat Raphaël Taieb (30/3) 6/7 6/3 6/0

13/14 ans garçons : Nicolas Legrand (30/1) bat Médérick Le Neindre (30/3) 6/1 6/3

15/16 ans garçons : Oriano Cavallini-Négrel (5/6) bat Ayden Malfait (15/3) 6/0 6/0

13/14 ans filles : Lilou Bonnet (15/4) bat Yasmine Frimousse (30/3) 6/1 6/1



Simple dames : Patricia Peinado (15/2) bat Hélène Dominici (15/3) 6/4 6/3

Dames 35 plus : Sihem Kouki bat Marina Casimiri par WO



Simple messieurs : Damien Raiola Emmanuel Guidicelli (3/6) bat Damien Raiola (3/6) 7/5 6/0

Messieurs 35 plus : Maxime Petit (15/1) bat Stéphane Zucconi (15) 6/3 6/1

Messieurs 45 plus : Maxime Petit (15/1) bat Yvon Bienvenu (15/2) 6/3 6/2

Messieurs 55 plus : Yves Lavenant (15/5) bat Didier Reboli (15/1) 2/6 6/1 6/4



Double dames : Dominici-Codaccioni battent Cavallini-Négrel – Kouki 6/3 7/5

Double mixte: Oriano Cavallini Negrel- Oriano Cavallini Negrel battent Dominici - Bienvenu 6/2 6/2.

En simple dames c'est, une fois de plus, Patricia Peinado qui s'est imposée au terme d'une finale remportée en deux sets 6/4 6/3 face à Hélène Dominici.Du côté de la finale simple messieurs, le premier set a été très disputé entre le Porto-Vecchiais Damien Raiola et le Proprianais Emmanuel Guidicelli, ce dernier l'emportant 7/5, avant un second et dernier set où Damien Raiola perdait pied.Au bout du compte Emmanuel Guidicelli l'emportait 6/0 s'adjugeant ainsi cette finale du mois de juillet 2023. Prochain rendez-vous sur les courts du Pruneddu le 5 août pour ce temps fort de la petite balle jaune dans l'extrême sud.