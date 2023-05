Tennis : Lokoli battu par Murray après plus de 2h40 de match

L'Ecossais, classé 52e mondial - 135 places au-dessus de Lokoli - a remporté un premier set très serré.

On crut que la cinquième tête de série allait s'imposer dans le deuxième set où il menait 5-2. Mais Murray a manqué deux balles de match et Lokoli, qui s'est multiplié devant un public tout acquis à sa cause, a ramené le score à 5-4. Certes Murray a eu deux autres balles de match dans le jeu suivant, mais Lokoli a trouvé les bons moyens pour contrecarrer l'Écossais.

Lokoli a ensuite fait sien le deuxième set

Dans le set décisif, les deux joueurs ont servi de manière impressionnante puis Murray a mis la pression et s'est procuré une troisième balle de break pour mener 5-3. Bien que Lokoli, qui continua à faire de la résistance, ait réalisé un magnifique coup droit pour sauver une cinquième balle de match, Murray s'est finalement imposé.

Mais ce Lokoli-là , c'est sûr, va réserver encore de belles surprises à tous supporters corses