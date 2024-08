Tennis : Brossard et Tailleu vainqueurs du tournoi du RC Porto-Vecchio

Dames

Simple : Marine Brossard (15) bat Valérie Kervizic (15/1) 6/3 7/5

35 plus: Valérie Kervizic (15/1) bat Audrey Taieb (15/2) 6/0 6/0.

15/16 ans : Eléonore Casimiri (15/5) bat Andrea Pavillon (30) 6/3 6/4)



Messieurs

Simple : Pierre-Antoine Tailleu (-2/6) bat Warren Sinius (-4/6) 6/2 6/2.

35 plus: Nicolas Erban (4/6) bat Laurent Luciani (4/6) 6/1 6/4

45 plus: Maxime Petit (15) bat Carlos Vilar (15/2) 6/4 6/2

55 plus: Fred Jeannot (15/4) bat Eric Morvan (15/1) 6/7 7/6 7/6.

11/12 ans: Matteo Paganelli (30/1) bat Paolo Panhard (30/2) 6/2 6/2

13/14 ans: Gianni Paganelli (15/3) bat Romain Thominet (15/4) 6/0 6/3

15/16 ans: Anton Guillaume Gury (15/1) bat Romain Thominet (15/4) 6/2 7/5



Double

Mixte: Cavallini-Cavallini battent Graff-Charles 6/3 7/6.