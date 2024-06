Tennis : ​le TC Ajaccio clôture en beauté une saison sportive réussie

« C’est une saison sportive plus qu’aboutie avec des résultats intéressants notamment chez les jeunes » se félicite Marc-Aurèle Armani, le responsable sportif de la MA Académie, la structure associative qui exploite le Tennis Club d’Ajaccio. Le club de tennis de la cité impériale a clôturé mercredi sa riche saison sportive 2023/2024 en regroupant tous les licenciés jeunes et moins jeunes, professeurs, et amis lors d’un moment de partage et de convivialité, qui a ravi les nombreux participants : « Cette dernière semaine d’école de tennis permet de faire la fête avec tous nos licenciés. Le bilan sportif de la saison est chaque année, meilleur que le précédent. Plus le temps passe et plus on se dit que cela va être dur de faire le mieux, mais cette année nous avons encore fait mieux, que ce soit en termes de nombre ou de résultats. Nous sommes dorénavant le club numéro 1 en Corse au niveau de l’école de Tennis avec 230 jeunes licenciés. Nous sommes régulièrement dans le top 3 des meilleurs compétiteurs ».



Une moisson de titres lors des derniers championnats de Corse à Calvi



Des résultats qui sont avérés positifs notamment lors des championnats de Corse de Tennis à Calvi, avec une présence massive et des performances qui ont valu au TCA de se voir récompenser par le « Prix Chatrier », en tant que 2e club de Corse derrière le TC Miomo. Chez les jeunes, plusieurs d’entre eux ont ainsi obtenu le titre de champion de Corse avec Saveria Caruggi (11/12 ans), Marie Audevard (17/18 ans) ou vice-champion comme Charlotte Piani (11/12 ans), Antoine-Marie Ogliastro (15/16 ans), Paul-Marie Chiappe (17/18 ans) et Nicolas Peraldi (3e série). Le Casone a également été sacré dans les catégories seniors avec le titre pour Gilles Ponzevera, entraîneur au club), en +35 ans et vice-champion en 2e série, mais aussi en +60 et +65 avec les victoires de Patrice Ferrand et Norbert Boukris.



« Un travail qui commence à payer »



Une moisson exceptionnelle qui permet au TCA de se hisser sur le podium de meilleurs clubs insulaires malgré la vétusté de ses installations et de ses terrains. « On récolte le travail que l’on sème depuis 9 ans, les résultats commencent maintenant à se faire sentir, de plus en plus chaque année. Nous avons dans chaque catégorie, 4 ou 5 jeunes qui peuvent désormais prétendre au titre de champion de Corse. C’est une grande satisfaction, preuve que le travail paye. À eux maintenant de poursuivre leurs efforts. Ils sont tous motivés et acharnés pour continuer à se perfectionner, toujours sous les couleurs du TC Ajaccio, je l’espère, mais il n’y a pas de raison que cela change ». La soirée de clôture s’est ensuite poursuivie en musique et en chansons sur la terrasse du club, en attendant le très attendu tournoi estival fin juillet.