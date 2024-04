Tempête du 18 août 2022 : les sauveteurs en mer d'Ajaccio récompensés

Ce samedi 20 avril, à la base d’aéronautique navale d’Aspretto, la station SNSM d'Ajaccio a été décorée par la médaille ANT-TRN (Association Nationale des Titulaires du Titre de Reconnaissance de la Nation) pour son engagement lors de la violente tempête qui a frappé la Corse le 18 août 2022.

Cette journée noire a été marquée par des rafales de vent dépassant les 224 kilomètres/heure à la station de Marignana, 205 kilomètres/heure à L’Île-Rousse, et 158 kilomètres/heure à Ajaccio, entraînant le naufrage de 90 navires, des dégâts importants sur les infrastructures côtières, et malheureusement, le décès de cinq personnes.



Face à cette situation critique, les équipes de secours de la SNSM d'Ajaccio ont été mobilisées en urgence, participant à des opérations de sauvetage en mer et sur terre. Leur courage et leur dévouement ont permis de sauver des vies et de limiter les conséquences désastreuses de cette tempête sans précédent.



La médaille de l'Association nationale des titulaires du titre de reconnaissance de la nation est un hommage mérité à ceux qui, comme la SNSM d'Ajaccio, ont fait preuve de bravoure et de solidarité dans des situations périlleuses.





