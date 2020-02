Tempête Hervé en Haute-Corse : risque d’incendie, le préfet appelle à la prudence

Les services de Météo-France prévoient un nouvel épisode tempêteux et vient de diffuser une vigilance météorologique de niveau orange pour le phénomène « Vent violent» le mardi 04 février 2020 à partir de 06h00 jusqu’à 20h au plus tôt.

Un très fort courant d’ouest à nord-ouest va balayer la Corse en journée de mardi et générer la tempête Hervé. En fin de nuit de lundi à mardi, sur le nord et l’est de l’île de Beauté, le vent d’ouest est généralement très fort à violent.

En début de matinée de mardi, de la Balagne à la région de Bastia et sur le relief central, les rafales atteignent 120-130 km/h.

Sur les caps, des valeurs de 140 à 180 km/h pourront être atteintes (Cap Corse, Cap Sagro en particulier)

Il est fortement recommandé de :

- Limiter vos déplacements.

- En ville, être vigilants face aux chutes possibles d'objets.

- Ne pas intervenir sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol. - Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés.

Ces données météorologiques associées au dessèchement actuel de la couverture végétale entraînement un risque incendie important.

En conséquence, le préfet a décidé l’interdiction temporaire d’emploi du feu du mardi 04 février jusqu’au mercredi 05 février inclus sur l’ensemble du département de la Haute-Corse.

L’interdiction du feu s’applique à toute personne. Durant cette période, sont strictement interdits les brûlages de végétaux.

Le non-respect de l’interdiction de l’emploi du feu peut engager la responsabilité civile de l’auteur et l’exposer, le cas échéant, à des poursuites pénales. A cet effet, la réglementation prévoit des peines d’amende pouvant aller jusqu’à 100 000 euros ainsi que des peines d’emprisonnement.