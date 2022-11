Tempête Denise : La Corse placée en vigilance orange

La #tempête #Denise a été nommée par l'@AEMET_Esp, elle se formera lundi en soirée en méditerranée et concernera la Catalogne et les Iles Baléares (ES) ainsi que la #Corse avec un passage pluvio-orageux venteux cette nuit puis à un Libeccio en journée de mardi fort à violent ⚠️ pic.twitter.com/yxMr549A2G

Un épisode venteux et pluvio-orageux important localement est attendu avec le passage de la tempête Denise, nommée ainsi par l'agence d'Etat de la météo en Espagne, l'équivalent de Météo France chez nous. La tempête Denise se forme en effet en Méditerranée à partir de ce lundi soir et "concernera la Catalogne et les Iles Baléares (ES) ainsi que la Corse avec un passage pluvio-orageux venteux cette nuit puis à un Libeccio en journée de mardi fort à violent", alerte Météo Ciel sur Twitter.Une importante dégradation est attendue en Corse, liée à l’arrivée de la tempête Denise. Météo France qui avait déjà place ile en vigilance jaune pour les phénomènes "pluie- inondations, orages et vent violent" a opté pour un passage en vigilance orange de la Corse."La dépression Denise se creuse en Méditerranée avec un vent de nord-ouest qui devient fort à violent à partir de mardi matin. Le vent d'ouest souffle sur l'ensemble de l'île entre 80 et 100 km/h, se renforce dans la matinée de mardi entre 100 et 110 km/h sur une grande partie de l'île, localement 120 à 140km/h sur les caps et les cols les plus exposés. Ce vent violent faiblit lentement en soirée de mardi." lit-on sur le site de Météo France.Selon La Chaîne Météo, des rafales dépassant les 130 km/h pourraient être enregistrées à l’occasion de cet épisode.