Tempête Ciara en Corse : des rafales jusqu'à 220 km/h attendues entre lundi et mardi

En fonction de sa force, le vent peut avoir des conséquences importantes (déplacement ou chute d'objet, d'arbre...) et nécessiter une prudence accrue.



Les conséquences possibles des vents violents

· Des coupures d'électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution pendant des durées relativement importantes.

· Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées.

· Des branches d'arbre risquent de se rompre et des arbres peuvent être arrachés.

· Les véhicules peuvent être déportés.

· La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone forestière.

· Le fonctionnement des infrastructures des stations de ski est perturbé.

· Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone.

Les comportements à adopter

· Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent.

· Ne vous promenez pas en forêt et sur le littoral.

· En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d'objets divers.

· N'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.

· Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés.

· Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.