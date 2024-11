Téléthon à Corte : une journée sportive et festive pour récolter des dons

Sous un soleil radieux mais une température fraîche, des dizaines d’élèves des écoles des Purette et de Sandreschi ont pris le départ ce vendredi matin sur le stade Santos Manfredi. Ils ont été accueillis par les militaires de l’UIISC 5 de Corte, le maire, le Dr Xavier Poli, et son adjointe, Angèle Ostiensi. Cette journée solidaire, organisée au profit du Téléthon, a mobilisé la Sécurité Civile, la municipalité, les sapeurs-pompiers, les commerçants de la ville, le Restonica Trail et de nombreux partenaires privés.



Le commandant Nicolas, chef du bureau Opération Instruction de l’UIISC 5, a rappelé l’objectif de cet événement : « Nous appelons l’ensemble de la population à venir courir avec nous, sachant que chaque participant verse la somme modique de 5 euros. Comme tous les ans, nous organisons un challenge sportif au profit de l’AFM Téléthon. Nous avons mobilisé nos militaires et tous nos partenaires pour collecter un maximum de dons jusqu’à 20 heures. »