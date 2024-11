Téléthon 2024 : Corte, solidaire, se mobilise le 15 novembre au stade Santos-Manfredi

Une journée pleine d’animations et de défis collectifs



L’événement débutera à 10 heures par le lancement d’une course et d’une marche en équipe ouverte à tous, petits et grands. Chaque participant aura l’occasion de se mobiliser en parcourant ensemble un circuit solidaire, renforçant ainsi l’esprit d’équipe et de générosité.

L’objectif : collecter des fonds pour l’AFM-Téléthon, tout en passant un moment convivial et sportif.



Un événement pour toute la famille



Pour les gourmands, plusieurs stands de nourriture seront installés sur place, offrant une variété de plats et de boissons. Une buvette sera également à votre disposition tout au long de la journée pour se désaltérer et se restaurer dans une ambiance festive. Le tout dans un cadre chaleureux et solidaire, où les visiteurs pourront échanger, s’informer et faire des dons pour soutenir la recherche.



Un appel à la générosité



Cette journée n’est pas seulement une fête, mais aussi une occasion unique de contribuer à la lutte contre les maladies rares. Les fonds récoltés tout au long de l’événement seront intégralement reversés à l’AFM-Téléthon, qui finance des projets de recherche novateurs et soutient les malades et leurs familles.



Infos pratiques

• Date : 15 novembre 2024

• Heure : De 10 à 20 heures

• Lieu : Stade Santos Manfredi, Corte

• Activités : Course et marche en équipe, ateliers pompiers, stands de nourriture, buvette, collecte de fonds

---

À propos de l’AFM-Téléthon

L’AFM-Téléthon est une association qui lutte contre les maladies rares, en particulier les maladies neuromusculaires. Depuis plus de 30 ans, elle finance la recherche médicale et soutient les malades et leurs familles dans leur quotidien. »