Télé : les programmes des fêtes de fin d'année sur ViaStella

"Ind'è Voi spécial Noël",

Samedi 24 décembre à 20h45



En avant la musique dans "Sottu Stelle"

Samedi 31 décembre à 20h45

Ils ont parcouru les 4 coins de notre île depuis septembre pour venir à votre rencontre ! Et pour ce réveillon, l'équipe d'Ind'è Voi vous attend pour un numéro spécial consacré à la féérie des fêtes de fin d'année.Au programme, Francine Massiani, Florian Carriè et leurs invités vous feront découvrir ou redécouvrir les coutumes et les festivités qui entourent Noël, de la gastronomie aux traditions religieuses.Les invités : le Père Louis El Rahi évoquera les traditions de Noël ; Pascale Casanova, gérante d'un magasin de jouets nous dévoilera les tendances de cette année ; Il sera question de solidarité en cette période de fêtes avec Francis Ferrua, président de la fraternité du partage ; Hélène Bonardi et Leslie Rocchesani, illustratrices feront vivre la magie de Noël dans leurs créations et nous donneront un cours de "Do it yourself" ; Enfin, on se régalera avec le chocolat chaud de Romuald Royer et les bûches du pâtissier Guillaume Duraysseix.ViaStella vous propose de terminer l’année en chansons et sous les étoiles. Pour cette grande soirée du 31 décembre, Florian Carrié recevra sur le plateau de "Sottu Stelle", une constellation d’artistes corses.Tous viendront illuminer cette nuit exceptionnelle de gaieté et de rythmes pour passer d’une année à l’autre.Rendez-vous le 31 décembre à 20h45 pour cette soirée exceptionnelle placée sous le signe de l’espoir, pour que 2023 apporte à chacun "pace è salute".