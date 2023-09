Talents des Cités : deux entrepreneurs lauréats à Porto-Vecchio

Une trentaine d’entrepreneurs distingués en France Chaque année, dans le cadre du programme Entrepreneuriat Pour Tous, et au niveau national, le concours Talents des Cités récompense une trentaine d’entrepreneurs en activité et en devenir, issus ou installés dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville.

Les deux lauréats auralpins bénéficieront d’une dotation de 2 000 euros pour la catégorie Création et 1 000 euros pour la catégorie Emergence.

Ils ont été évalués selon leur parcours (motivation, profil entrepreneurial), la viabilité économique et financière de leur projet, la relation entre le projet et le territoire (l’impact de leur activité), et leur engagement pour les quartiers.