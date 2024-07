Talent'Elles en Corse : une initiative pour réduire les inégalités professionnelles entre hommes et femmes

Alors que les inégalités restent préoccupantes dans le monde du travail, avec 24,4 % de salaire en moins pour les femmes par rapport aux hommes (selon un rapport publié le 4 mars dernier par l'Observatoire des inégalités),, le secteur des cadres ne fait pas exception en Corse, comme sur le continent. C’est pourquoi, le 1er juillet dernier, l’APEC Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse a décidé d’exporter Talent'Elles - née à Marseille il y a cinq ans - pour une journée de rencontre entre des femmes cadres et agents de maîtrise à l’hôtel Cala di Sole à Ajaccio. Elles étaient alors 28 - en recherche d’emploi, en poste ou dans l’entreprenariat - à avoir fait le déplacement depuis les quatre coins de l’île, dans une véritable ambiance de sororité.



« Des retours extrêmement positifs »



Financée en partie par la Direction régionale des égalités hommes-femmes, la journée Talent'Elles s'est articulée en deux parties. Au cours de la matinée, la petite trentaine de femmes présentes ont pu participer à quatre ateliers dédiés à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, à l'heure où il est prouvé que les femmes ont davantage de charges au sein de leur foyer, avant de s'essayer à une séance de sophrologie afin de trouver les outils pour maîtriser le stress. S'est ensuivi un exercice pour prendre la parole en public (avec Laura Magnin, membre de la troupe d'improvisation théâtrale I Furiosi), ou encore pour négocier son salaire et parler d'argent. « Nous avons eu des retours extrêmement positifs de la part des femmes présentes sur ces ateliers », relate Amandine Villaréal, consultante en relations entreprises au sein de l'APEC PACA Corse.



Heureuses de se retrouver « entre femmes », les participantes ont pu s'entraider et partager leurs expériences professionnelles, parfois compliquées. « Nous avons eu tellement de témoignages qui relatent des inégalités salariales, allant jusqu'à 15 000 € par an, mais aussi un manque de considération récurrent… » énumère-t-elle à l'issue de l'événement.



Un job dating pour élargir le réseau professionnel



L’après-midi, un job dating animé par deux membres de la troupe d’improvisation théâtrale I Furiosi avait pour dessein d'aider les femmes à développer leur réseau et de rencontrer neuf recruteurs de la région (Orange, Sages informatique, Espace Elec, Visaltis…), venus sur la base du volontariat. Un nouvel exercice concluant qui a débouché sur plusieurs entretiens d'embauche. Et qui a surtout conforté l'APEC PACA Corse dans sa volonté de pérenniser Talent'Elles. « Nous souhaitons réitérer cette expérience qui a également vu le jour à Toulon pour la première fois cette année », se réjouit Amandine Villaréal.



Des inégalités encore persistantes



Si cette journée est importante, c’est parce que, bien qu’elles se réduisent avec le temps, les inégalités restent malgré tout importantes. « En Corse, on constate qu'il y a les mêmes problématiques qu'ailleurs, en termes de salaire et d'accès à des postes cadres pour les femmes », pointe Amandine Villaréal. Et pour cause, sur l'île comme sur le continent, les femmes cadres sont payées en moyenne 15 % de moins que les hommes, à poste égal. Concernant les emplois de cadres, seuls 38 % sont occupés par des femmes en Corse. Un écart considérable qui reflète la moyenne nationale.



Selon l'APEC PACA Corse, sur les emplois à temps partiel, le constat est également préoccupant, puisqu'il représente 26,6 % des femmes en emploi en 2023, contre 7,8 % pour les hommes.



Il apparaît, d'après l'APEC PACA Corse, que les femmes connaissent des parcours professionnels « moins ascendants » à cause, entre autres, d'un plafond de verre. De plus, alors même que les femmes des générations récentes sont plus diplômées que les hommes (selon une étude menée par Simon Georges-Kot en 2020), elles accèdent moins souvent à des postes à responsabilité que leurs homologues masculins. De quoi attendre avec impatience la prochaine édition de Talent'Elles.