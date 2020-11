Tabagisme : le recul des dépistages du cancer est alarmant en Corse

Pour la cinquième année consécutive en France, novembre est synonyme de « mois sans tabac ». Ce grand défi collectif organisé par le ministère des Solidarités et de la Santé, en partenariat avec l'Assurance maladie et Santé publique France incite les fumeurs à arrêter de fumer pendant 30 jours.Si les années précédentes, de nombreux évènements ont eu lieu dans toute la Corse pour sensibiliser la population aux dangers de la cigarette, cette année, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, aucune manifestation n'a pu avoir lieu.Une absence de sensibilisation et de communication qui alarme les professionnels de la Santé et les structures engagées dans la lutte contre les maladies causées par le tabagisme comme la Ligue contre le cancer et le Centre de dépistage des cancers de Corse.Selon Christian Sain, tabacologue et addictologue « la Corse est une des régions de France où l’on fume le plus et qui dispose du plus grand nombre de débits de tabac par milliers d’habitants. De plus le paquet de cigarette est 25% moins cher que sur le continent ».Les opérations de sensibilisation effectuées l’année dernière dans les supermarchés de Corse n’ont pas pu être reconduites pour cette édition 2020 du « mois sans tabac » en raison de la crise sanitaire. Un manque de sensibilisation que déplore Christian Sain : « la Covid-19 a tuée 40 000 personnes en France en 2020 quand le tabagisme en a tué plus de 75 000 en 2019, pourtant le confinement nous empêche d’informer correctement les gens et d’aller à leur rencontre ». Ce spécialiste des addictions continue d’effectuer des consultations individuelles gratuites pendant tout le mois de novembre dans les locaux de la Ligue contre le cancer de Haute-Corse et il tient à alerter la population sur les risques combinés de la consommation de cigarettes et de la Covid-19 : « les risques sont multipliés par ce virus qui attaque lui aussi les poumons. De plus, le caractère anxiogène créé par le confinement incite les gens à fumer plus ». Une double peine pour les fumeurs qui s’accompagne d’une diminution de la prévention et des dépistages du cancer.Marc Germain, président de la ligue contre le cancer de Haute-Corse s’inquiète d’une baisse des dépistages des différents cancers en Corse. Pour lui il est d’une importance capitale d’effectuer ces actes de prévention car « tout ce qui n’est pas dépisté aujourd’hui peut provoquer des cancers plus difficiles à traiter plus tard ». En Corse, ce sont 843 personnes qui sont décédées des suites du cancer en 2019 et Marc Germain craint une augmentation de cette statistique dans les années à venir en raison de cette baisse des dépistages. Le constat est le même du côté de Franck Le Duff, médecin et directeur du centre régional de coordination du dépistage des cancers : « nous avons dû reporter une action de dépistage du cancer du poumon prévu en septembre dernier. C’était une expérimentation pour la prévention des cancers silencieux chez les fumeurs de longue durée et nous devons attendre la fin de la crise sanitaire actuelle ». Pour eux, ce recul des actes de prévention est aussi une conséquence du confinement et de la surmédiatisation de la Covid-19 au dépend des autres maladies.En plus d’effectuer des dépistages au bon moment, le meilleur moyen de réduire les chances de développer un cancer et d’autres maladies est d’arrêter de fumer. Malgré un contexte sanitaire tendu et l’impossibilité de maintenir des évènements de sensibilisation, l’ensemble des acteurs de la lutte contre le tabagisme reste mobilisé. Au niveau national il est possible d’être accompagné en appelant le service Tabac info Service au 39 89, en allant sur le site dédié à la lutte contre le tabagisme ou encore sur leur page Facebook