TPE de Corse : les salariés ont boudé l'élection de leurs représentants

La commission nationale des opérations de vote s’est réunie le 20 décembre 2024, en présence des organisations syndicales, pour proclamer les résultats et annoncer que plus de 218 926 salariés des TPE et employés à domicile avaient pris part à ce scrutin, soit un taux de participation de 4,07%.



Participation : 2,47 %

La commission régionale des opérations de vote s’est par ailleurs réunie pour proclamer les résultats dans la région Corse où le taux de participation s’est élevé à 2,47%.

Une participation vraiment faible et inférieure à celle enregistrée il y a 4 ans (5,41 %) qui elle aussi n'avait rien d'exceptionnel si ce n'est sa faiblesse

Au total ce sont 899 salariés des TPE et employés à domicile sur les 36 358 inscrits qui se sont exprimés !



CGT en tête

Avec 313 voix ,soit 36,87% des cadres et non cadres qui se sont exprimés, la CGT devance nettement la CFDT (193 suffrages), FO (84) et l'UNSA (82). Une toute petite participation même si à travers ce scrutin, les salariés des TPE, et les employés à domicile avaient la possibilité de choisir l’organisation syndicale qui les représenterait, notamment lors des négociations de branches.





Les résultats de ces élections ne se contentaient pas de définir les syndicats qui représenteront les salariés pendant les quatre prochaines années : ils influencaient également la répartition des sièges au sein des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) et déterminaient la désignation des conseillers prud’hommes. Cette consultation avait, en fait, une portée bien plus large que le simple choix d'un représentant syndical, car ces élections ont un impact direct sur la justice sociale.