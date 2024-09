Sylvia Ghipponi : « La Corse dispose d’un patrimoine remarquable à reconquérir »

Quel est le but de la journée « Architectures & Territoires » ?

« Architectures & Territoires » est une série de 26 rencontres organisées à travers la France et l’Outre-Mer jusqu’à fin octobre. Ces événements, menés par le Conseil national de l’Ordre des Architectes et ses antennes régionales, visent à promouvoir des approches durables de l’architecture. À Ajaccio, nous avons choisi de nous concentrer sur le thème du réemploi en architecture. Pour cela, nous avons invité Michael Ghyoot du collectif Rotor, un expert du réemploi des matériaux basé à Bruxelles. Des acteurs locaux et continentaux sont venus échanger autour de cette thématique essentielle.



Quels sont les défis propres à l’aménagement du territoire en Corse ?

L’enjeu majeur est de préserver le caractère unique de notre territoire, tout en intégrant des solutions modernes et durables. En tant qu’architectes, nous avons pour mission de défendre l’intérêt public en encourageant des pratiques respectueuses de l’environnement et du patrimoine. La Corse subit une urbanisation galopante et une standardisation liée à l’industrialisation de la construction. Notre rôle est de favoriser le développement des filières locales, de l’économie circulaire, et de promouvoir la réhabilitation et la transformation de l’existant. Cela passe par un véritable travail de réappropriation du patrimoine, des savoir-faire locaux et de l’économie insulaire.



Pourquoi le réemploi des matériaux est-il crucial pour la Corse ?

Sur une île, réduire les importations et les déchets devient une nécessité. La Corse, plus que d’autres territoires, doit viser une production en circuit court. Le réemploi des matériaux est une réponse logique à cette problématique. Cela permet de limiter les impacts environnementaux et de mieux maîtriser nos ressources.



Comment décarboner la construction ?

La clé est de favoriser l’utilisation d’écomatériaux : qu’ils soient biosourcés, géosourcés ou issus du réemploi. Il s’agit de concevoir des édifices en pensant à leur seconde vie, en intégrant dès la conception l’idée de transformation future. L’architecture en circuit court est un levier indispensable pour atteindre ces objectifs.



Quels sont les chantiers prioritaires en Corse ?

La Corse possède un patrimoine exceptionnel à valoriser. Avec 381 monuments pour 100 000 habitants, elle se classe au 3ème rang national, selon l’Insee. La réhabilitation de ce patrimoine nécessite une approche respectueuse et durable. Réhabiliter un bâtiment, c’est déjà le réemployer. Cette démarche peut s’étendre à la réutilisation des matériaux, ce qui permet de préserver l’authenticité tout en répondant aux enjeux contemporains. C’est ce que nous souhaitons promouvoir, à l’image du projet de réhabilitation des douves de la Citadelle d’Ajaccio par l’agence CC Architectes, réalisé avec des matériaux réemployés.



Quels sont les enjeux économiques à relever ?

L’augmentation des coûts des matériaux et de la construction pèse lourdement sur le secteur. Le réemploi peut être une solution économique pour limiter ces coûts, tout en stimulant l’économie locale. Cela pourrait permettre de créer des emplois, tout en améliorant la qualité de vie et en valorisant le cadre bâti existant.



Qui sont les partenaires clés pour développer cette nouvelle filière ?

Nous travaillons en collaboration avec de nombreux acteurs locaux, qu’ils soient institutionnels ou économiques. Lors de cette journée, étaient notamment présents des représentants de la Fédération du BTP, de la Chambre des métiers et de l'Artisanat, du SYVADEC ou encore de l’Agence de Développement Economique de la Corse. Ces partenariats sont essentiels pour structurer et développer une filière du réemploi efficace et durable sur l’île.