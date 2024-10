Surf thérapie à Capo di Feno : une approche innovante pour la santé mentale

Plaisir, détente et relaxation

Travaillant au service addictologie du CH de Casteluccio, c’est donc tout naturellement qu’une convention d’un an a été signée avec l’établissement public ajaccien : « L’objectif de cette convention est d’amener les patients qui sont en soins au sein du service addictologie, une ou deux journées en surf thérapie, pour faire de l’activité physique, sortir de leur isolement, et leur permettre de se retrouver en groupe. Ce sont des bienfaits que ce soit au niveau de l’environnement ou de la pratique en elle-même en étant encadré par un moniteur de surf et une psychologue. Par rapport aux addictions, les personnes qui consomment des produits ont des neuro transmetteurs qui sont activés comme l'adrénaline la dopamine et la sérotonine. Tous ces facteurs sont aussi déclenchés lors d'une activité de surf thérapie. Le but est d'aller sur ce volet et de déclencher ces neuro transmetteurs qui permettent le plaisir, la détente et la relaxation. Il y a des études qui prouvent qu’il y a des effets sur les addictions avec un taux de rechute dans les consommations réduit à 40% grâce à cette forme de thérapie ».



Huit patients de Castelluccio, atteints de diverses addictions, ont aussi pris la route de Capo di Feno ces derniers jours pour se confronter aux vagues de la côte ouest et ressentir les plaisirs de la glisse. « Nous avons eu des retours extrêmement positifs. Ils apprécient particulièrement le fait de pouvoir faire cette activité en groupe et en extérieur. C’est une thérapie complémentaire de leur parcours de soins habituels ». La prochaine session de surf thérapie devrait se dérouler au mois d’avril prochain. Les particuliers peuvent également contacter l'association pour des thérapies personnalisées.



L’Organisation Internationale de Surf Thérapie (ISTO) définit la surf thérapie comme « une méthode scientifiquement prouvée qui allie surf et activités structurées pour promouvoir le bien-être psychologique, physique et psychosocial ». Contrairement aux traitements traditionnels qui utilisent souvent une approche de réduction des symptômes par le biais de la thérapie par la parole et/ou des médicaments, les programmes de surf thérapie utilisent l’activité physique du surf comme un point d’ancrage au processus de guérison. Elle est maintenant reconnue pour offrir des avantages significatifs à tout un panel de publics différents et est utilisée avec succès au profit de personnes confrontées à des défis liés au handicap, à la santé mentale, à l’isolement social, au statut ancien(ne) combattant(e) et/ou vivant dans des zones post conflits.



Informations

Capo Surf Club : 06 09 42 82 76