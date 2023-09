Sur la rive Sud d'Ajaccio, rencontre avec les anges gardiens des plages

Sur la paisible plage du Ruppione à Pietrosella, Hassan, chef de poste, assure la sécurité en compagnie de ses collègues Céline et Christophe. Ce poste existe depuis trois décennies, et Hassan, avec 15 étés d'expérience, cumule un impressionnant total de 27 années en tant que MNS. “Il y a beaucoup de gens du coin qui viennent ici, mais également énormément de gens en vacances, la plupart viennent de Bretagne et de la région parisienne” , s’amuse-t-il. La présence d’un camping juste au-dessus, et de nombreuses villas ou appartements font de cette magnifique plage au sable blanc et à l’eau limpide un lieu où l’on trouve une grande mixité sociale. “Il y a de nombreuses familles parce qu’elle ne tombe pas à pic et que c’est pratique avec les enfants. Mais lorsque le vent souffle, il y a beaucoup de vagues et de courant, et elle devient vite dangereuse”.



La plage du Ruppione est d’ailleurs connue pour être un des meilleurs spots de surf de la région ajaccienne, même si aujourd’hui elle est très calme. “Les surfeurs ne posent aucun problème, même si la mer est forte, ils se gèrent eux- même et se trouvent très rarement en difficulté. Mais si la plupart des gens respectent les interdictions de baignade en cas de grosse mer, parfois il faut insister et être très persuasifs” avoue-t-il.



La plupart des interventions se font sur des personnes qui ont du mal à revenir parce qu’ils se font piéger par le courant et la majorité des sauvetages se font à la palme et à la bouée tube. Pas d’interventions lourdes cette année au Ruppione “seulement une dizaine de secours à personne en difficulté et, comme chaque année, beaucoup de “bobologie”, méduses, vives, coupures” détaille le chef de poste.