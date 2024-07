Sur France 5, l’émission "les 100 lieux qu’il faut voir" met à l'honneur le Mare a Mare sud

France 5 poursuit l'exploration du patrimoine français a vec la onzième saison de la série documentaire "Les 100 Lieux qu'il faut voir". Ce nouveau volet propose huit films inédits, chacun étant une véritable carte postale vivante, guidée par des passionnés locaux. La Corse sera mise à l'honneur le 28 juillet à 20h30 avec la diffusion d'un épisode intitulé "De Porto-Vecchio à Propriano : le chemin de l'âme corse".



Ce nouvel épisode emmène les téléspectateur sur l'un des plus beaux sentiers de l'île. Long de 80 km, de Porto-Vecchio sur la côte est à Propriano à l'ouest, le mare a mare sud offre une véritable plongée dans son maquis exubérant, ses points de vue époustouflants sur ses sommets montagneux et le riche patrimoine encore trop méconnu des petits villages de l'Alta Rocca. "Une Corse hors des sentiers battus" indique France Télévision, incarnée par des femmes et des hommes soucieux de préserver une culture et des paysages qui font de l'île de Beauté l'un des joyaux les plus précieux de la Méditerranée."





Diffusion > 28 juillet à 20.35 sur France 5