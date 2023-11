Sud Corse Domicile : "Les gens qui n'ont pas été touchés par le cancer ne comprennent pas ce que c'est"

"Quand j'ai été touchée par la maladie, j'habitais dans une zone très rurale et je me suis sentie seule face au combat", confie la Porto-Vecchiaise, qui se rappelle le moment où elle a appris qu'elle avait une tumeur cancéreuse. Ses proches ne la comprenaient pas forcément. D'une manière générale, "les gens qui n'ont pas été touchés par la maladie ne comprennent pas. On entre dans une case "personne malade" et on perd toute vie sociale. C'est involontaire, bien sûr." Et ça part d'un bon sentiment : "On ne veut pas nous fatiguer."C'est pour sortir de cette solitude, se faire accompagner par des professionnels et se faire comprendre par des personnes vivant la même chose qu'elle, qu'Isabelle Rodier avait choisi de suivre les douze séances du programme établi en début d'année par Sud Corse Domicile. Il se compose de 8 ateliers et 4 suivis individuels autour des thématiques de l'activité physique, de la nutrition, de l'esthétique et de la gestion du stress.Ce programme va être relancé à destination de nouvelles personnes malades du cancer, femmes ou hommes. Comme lors de la première session , l'association va s'entourer d'une psychologue, d'une esthéticienne et d'une coach sportive adaptée. "L'idée, c'est de trouver des outils pour prendre soin de soi au quotidien et pour sa santé, au travers des thématiques abordées", explique Léa Lods, en charge du projet, qui est financé à 80 % par l'agence régionale de santé (ARS).Lors de la première session, douze personnes avaient été reçues en entretien individuel et c'est un groupe de quatre personnes qui avait pu suivre régulièrement les ateliers. Si les autres n'ont pas pu suivre la session dans leur intégralité, "c'est lié à des paramètres organisationnels" relatifs notamment aux impératifs de traitement, souligne Léa Lods. Vivre dans l'extrême-sud de la Corse et être malade du cancer présuppose de se rendre dans les centres de soin les plus proches, qui se trouvent à Ajaccio ou Bastia. Sud Corse Domicile, spécialisée dans la prévention santé, vient donc combler un manque dans le suivi thérapeutique, quand les malades de l'extrême-sud reviennent chez eux et qu'ils se retrouvent éloignés des professionnels de santé qui les suivent.Isabelle Rodier recommande vivement le programme qu'elle a suivi : "Je me suis sentie complètement comprise. Toutes les personnes qu'on rencontre mettent beaucoup d'énergie pour être à l'écoute de notre souffrance. Au départ, je ne voulais rien montrer de ma maladie. La psy m'a donné les clés pour y arriver. Maintenant, je ne m'en cache plus. Par exemple, j'ai forcé ma participation à des activités, comme aider à faire un déménagement. J'ai voulu montrer aux autres que j'en étais capable, bien que malade. L'esthéticienne apporte aussi l'envie de ne pas se laisser aller. Sur la nutrition, j'ai appris qu'il fallait arrêter de manger sucrer, car les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. Enfin, je n'avais jamais fait de sport de ma vie. Avec le cancer, on est obligé d'en faire, sinon le corps s'abîme encore plus. Et pour moi, ça a été une révélation. Depuis, tous les jours, je fais vingt minutes d'exercice, ou bien je m'oblige à marcher."Isabelle Rodier est aujourd'hui guérie de son cancer du sein : "Mais la maladie n'est jamais vraiment derrière nous, car on a perdu l'insouciance."