Déconventionnement des médecins libéraux en Corse : L’inquiètude de la CGT de la Haute-Corse.

Dans un communiqué, l’Union Syndicale des Retraités CGT de la Haute-Corse s'inquiète du déconventionnement d'une partie des médecins de l’île. « Cette action aura pour conséquence d'attaquer encore davantage le pouvoir d'achat des plus précaires, qui devront assumer le reste à charge et hésiteront à se soigner » déclare Charles Casabianca pour le syndicat. « Nous demandons à l'Agence Régionale de la Santé de prendre des dispositions pour que tous les patients soient traités de manière égalitaire en termes de soins et de tarification, et au-delà, de prise en charge ».

Samedi dernier à Bastia et Porto-Vecchio, 52 médecins libéraux de Corse avaient mené une action coup de poing en postant leurs lettres de d'intention de déconventionnement à partir d'octobre. Des lettres adressées à l'Assurance Maladie consistant en une dernière mise en garde pour que la spécificité "île montagne" de la Corse soit reconnue dans la convention médicale. « Nous demandons des mesures similaires à celles accordées aux DOM-TOM, comme une majoration des actes médicaux ou un accès généralisé au secteur 2 », soulignait le Dr Cyril Brunel. « L'objectif n'est pas de créer un secteur déconventionné en Corse, l'objectif, c'est d'avoir une convention qui est adaptée à la Corse. Tant que la Corse ne sera pas reconnue dans la convention médicale, les médecins corses ne reconnaîtront pas la convention, c'est tout. »