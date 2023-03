A Figari et Porto-Vecchio, un programme pour "mieux vivre son cancer"

C'est une première dans l'extrême-sud de la Corse et une belle avancée pour l'île. "Mieux vivre son cancer" est un programme pensé par l'association Sud Corse Domicile, qui propose des services d'aide et d'accompagnement à domicile. Un projet inédit, ouvert à toute personne atteinte d'un cancer quel qu'il soit, ou en phase de rémission.



"Le programme est construit sous la forme de 12 séances : 8 ateliers collectifs et 4 entretiens individuels, explique Maria Freitas, directrice de Sud Corse Domicile. Cela regroupe à la fois du personnel qualifié de la structure autour des différentes thématiques abordées, ainsi que des intervenants extérieurs comme une psychologue ou encore une personne qui a un master STAPS concernant l'activité physique. C'est une problématique récurrente : on a besoin d'activité physique mais on a différents freins. Donc on va donc les aborder, tenter de les lever et orienter les personnes vers différents types d'activité."



A l'affiche de ce programme : un premier bilan individuel, suivi d'ateliers collectifs portant sur la diététique, la gestion du stress, le bien-être, l’estime soi, ainsi que les activités physiques adaptées, avant trois autres entretiens individuels (à la fin des ateliers, puis 3 et 6 mois après).



Le but de l'association est d'apporter un soutien et un accompagnement de proximité pérenne, en se basant sur les approches de l’éducation thérapeutique du patient (ETP), pour aider les participants à mieux vivre avec leur maladie. Trouver des réponses aux questions, améliorer le quotidien et la qualité de vie ou encore développer le pouvoir d'agir, sont autant d'objectifs auxquels ce programme à vocation à répondre.