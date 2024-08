Sting en concert à Ajaccio : tout ce qu'il faut savoir

Le concert de Sting, prévu pour ce jeudi 1er août au théâtre de verdure du Casone, marque la clôture du Aiò Festival et promet d'être un événement inoubliable. Environ 7000 personnes sont attendues pour voir l'ancien membre du groupe The Police se produire sur scène. Afin de gérer cette affluence, la Ville d'Ajaccio, la préfecture ainsi que les organisateurs du festival ont mis en place un dispositif exceptionnel pour assurer la sécurité et la fluidité de l'événement.



Les grilles du théâtre de verdure ouvriront à 19 heures, permettant aux spectateurs de prendre place avant le début du concert à 21 h 15.





Circulation et stationnement

Ce jeudi 1er août, à partir de 15h30 et jusqu'à vendredi 03h00 du matin, la circulation des piétons et des véhicules sera interdite avenue Nicolas Pietri, dans la portion comprise entre la rue du commandant Benielli et l'intersection du boulevard Madame Mère. Par mesure de sécurité, une zone tampon de quinze mètres sera aménagée autour du Casone. La circulation sera rétablie dès que l'organisation de l'événement le permettra.





Parking et navettes

Pour faciliter le stationnement, la Ville d'Ajaccio met en place un parking temporaire au niveau du terre-plein de la place Miot, offrant environ 200 places disponibles toute la journée du jeudi 1er août. De plus, le parking de la Miséricorde, avec ses 300 places, sera également accessible.



Une navette spéciale au départ de la Miséricorde effectuera son dernier trajet à 23h50.



Par ailleurs, la CAPA mettra en place une navette maritime supplémentaire, partant d'Ajaccio en direction de Porticcio à minuit 15 (00:15), offrant une solution de transport pratique pour les spectateurs. Pour plus d'informations sur les autres départs de la navette maritime, veuillez consulter le site muvimare.