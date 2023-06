Stéphane Sbraggia : Avec le téléporté « nous essayons de préparer l’Ajaccio de demain »

- Cependant, au-delà des critiques de l’opposition, l’enquête publique actuellement en cours met en lumière une certaine réticence de l’opinion publique. Êtes-vous inquiet de ne pas voir la population adhérer à ce projet ?

- Je n’ai pas la prétention et l’exigence de susciter un enthousiasme immédiat. On ne recueille jamais d’enthousiasme immédiat sur ce genre de sujet. Ce qui m’intéresse par contre c’est que les gens soient éclairés de manière honnête. Après, dans les enquêtes publiques on voit qu’il y a des contributions sérieuses, d’autres qui le sont moins, on le sait très bien, et il y a également une volonté de grossir le chiffre des mécontents parce que cela fait l’affaire de certains. Ce que je peux dire c’est que quand nous allons à la rencontre des gens, et non pas des personnes cachées derrière des pseudonymes, par exemple au cours des rencontres que nous faisons dans tous les quartiers de la ville, nous avons un atelier des grands projets où figure le téléporté. On voit que les gens nous demandent de leur expliquer en quoi consiste le projet et en quoi cela est utile. Et quand on commence à leur expliquer, ils comprennent le sens et ils voient que cela est cohérent. Il faut rappeler que la Corse est en plein dynamisme démographique. Savoir comment la population va vivre et se déplacer sur le territoire, ce sont de vrais sujets dont les politiques doivent s’en emparer. Par ailleurs, on ne parle jamais du traitement au niveau local du pouvoir d’achat, de comment améliorer le quotidien. C’est peut-être modeste, mais si demain on a la possibilité d’avoir un ticket à 30 euros pour pouvoir se déplacer dans Ajaccio et limiter les surcoûts liés à l’usage de la voiture, cela améliorera peut-être le quotidien de certains. Je me préoccupe aussi de cela. Et puis la santé publique aussi m’intéresse, surtout dans une ville où il y a le Vazzio, et où des milliers de voitures rentrent en centre-ville. Mon rôle c’est de penser à améliorer le cadre de vie de celles et ceux qui vivent sur le territoire.



- Vous n’êtes donc pas inquiet de la possibilité de voir le projet stoppé par le préfet au terme de l’enquête publique ?

- Si le préfet arrête le projet, il va devoir vraiment avancer des éléments factuels sérieux. Je dirais qu’objectivement je ne vois pas comment on peut mettre fin à ce projet. Il y a beaucoup de personnes à la Capa qui ont travaillé sérieusement sur ce téléporté depuis des années, il y a des engagements financiers, de la conviction politique. À un moment donné, il faut quand même avoir un minimum de notion d’intérêt général. Moi je prétends avec mes équipes en avoir.