Squadra Corsa et Chjami Aghjalesi main dans la main

A Squadra Corsa et I Chjami Aghjalesi deux entités au fort caractère identitaire, ont décidé de devenir partenaires.Récemment rassemblés autour de Dédé Di Scala, Paul Marchioni et Charles Orlanducci, les représentants d’A Squadra Corsa et ceux des Chjami avec notamment Maï Pesce, ont présenté le fruit de ce partenariat privilégiant un accompagnement mutuel sur un certain nombre d’opérations.Première initiative : une ligne de vêtements (polos, blousons) floqués des logos des deux structures, dont se sont parés les Chjami pour la circonstance, a été fabriquée pour sceller cette union.La seconde a été confiée à Maï Pesce et aux Chjami : ils devront de composer un hymne à la gloire de la Squadra Corsa, qu’ils interpréteront en marge des rencontres que la sélection continuera à livrer jusqu'à l'obtention du label après elle court légitimement … et en complément, bien sûr, du Dio visalvi Regina.