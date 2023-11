Football : la Squadra Corsa en quête de reconnaissance internationale

« Si l'on veut continuer à faire en sorte que le footballeur corse existe, cette reconnaissance est vitale pour donner un élan, derrière, à l'ensemble du football amateur ». André Di Scala, le président de la Corsica Football Association, en est certain : pour avancer, la Squadra Corsa mérite une reconnaissance internationale. C’est en ce sens et avec pour mot d’ordre le slogan « AcceptCorsicaInUefa » que s’est déroulée l’Assemblée générale annuelle de l’association. A cette occasion, une cinquantaine de personnalités, issues du tissu associatif, du monde du football insulaire, des médias, des juristes et même de simples passionnés étaient présents afin de débattre de l’avenir de la sélection corse de football.

Relancée en 2009, la Squadra Corsa réunit chaque année les meilleurs footballeurs insulaires lors d’un match de fin de saison en guise de clôture de la saison footballistique. Un match amical, mais qui a rapidement pris au jeu le staff et les joueurs, heureux de pouvoir se retrouver ensemble en fin de saison afin de partager un moment convivial dans un esprit festif, mais de compétition. « Le match de la Squadra Corsa, c’est évidemment un moment fort, de partage, d’amitié, de solidarité. Mais c’est aussi un match important pour les joueurs, qui restent très impliqués et qui souhaitent montrer le meilleur d’eux-mêmes face à des adversaires de qualité ». Une sélection qui a affronté notamment des sélections nationales de renommée internationale comme la Bulgarie, le Nigeria, ou encore la sélection du Pays basque. Avec des résultats souvent surprenants et peu de défaites au compteur.

Dans cet esprit, les instances de la Squadra Corsa ont pris position depuis plusieurs années pour une reconnaissance internationale de la sélection corse. Cette année, une commission chargée d’examiner les modalités a été créée afin d’accélérer le processus.



Une motion de la Collectivité de Corse en 2018

Néanmoins, la nécessité d'ouvrir un volet juridique s'impose en Corse. "Pour bénéficier d'un nouveau statut", argumente maître Thierry Nesa, avocat spécialisé présent lors de l’AG, qu'il émane de la FIFA, l'UEFA ou la FFF, i"l faut se différencier suffisamment par rapport à l'État auquel on appartient. Le processus qui est en cours au niveau politique pourrait le permettre. La personnalité morale de la Corse doit être suffisamment établie pour qu'elle se différencie de celle de l'État français. À ce moment-là, les instances internationales regardent le dossier. Il nous faut faire l'analyse juridique complète des conditions nous permettant de négocier. " La politique, forcément, qui se même au ballon rond lors d’une telle volonté. L'Assemblée de Corse avait d’ailleurs adopté en ce sens en 2018 une motion demandant l'adhésion de l'île à la FIFA, une demande qui doit recevoir l'aval de la Fédération française de football pour aboutir. « Avec l'autorisation de l'association membre du pays dont elle dépend, une association d'une région n'ayant pas encore obtenu l'indépendance peut également demander l'admission à la FIFA », selon les statuts, rappelle la motion déposée au nom du groupe Femu a Corsica.

Le texte rappelait également aussi que l'Écosse, Gibraltar, la Nouvelle-Calédonie ou encore Tahiti « ont un siège à la FIFA et participent par conséquent aux matches de qualification à la coupe du monde ». Insistant sur le « caractère très populaire du football » sur l’île ainsi que sur l'existence de la Squadra Corsa (équipe corse) « depuis maintenant près de 50 ans » et «les nombreux matches internationaux auxquels elle a participé», le texte prévoit de mandater le Président du Conseil exécutif, Gilles Simeoni, « afin d'effectuer les démarches nécessaires notamment auprès de la Fédération française de football, en vue d'une éventuelle adhésion de la Corse à la FIFA ». Des travaux dont vont devoir se pencher les membres de la commission pour espérer obtenir un jour ce fameux sésame.

Les anciens de la Squadra participeront avec leurs homologues de l'ACA, du GFCA, à l'inauguration du stade de Cargese le 25 novembre prochain.



Enfin, un tournoi réunissant la Squadra Corsa, la Sardaigne et la Sicile (qui a battu la Corse au mois de juin) et une quatrième sélection, est prévu à la fin de la saison 2023/2024. En attendant mieux.