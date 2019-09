" Sport et Santé", le nouveau projet de la maison de Santé de Lisula

L'application Kiplin a été mise en place pour permettre dans un premier temps "d’améliorer l’engagement des patients, avec des animations connectées et ludiques" et dans un second temps, " elle donne la possibilité de mesurer les progrès, les évolutions du patient".

Une appli faite pour recueillir des données qui permettent de suivre l’évolution en temps réel, avant, pendant et après le programme.

"Ces données sont privées et appartiennent aux patients" explique Benoît Fagnou.

Claude-Marie Nesme, animateur sportif explique. "