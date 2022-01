Sport automobile : l'ASA Terre de Corse a tenu son assemblée générale

Un moment important pour l'ASA dirigée par José Andreani au sortir d'une année 2021 plutôt compliquée sur bien des plans, avec en toile de fond la pandémie du Covid 19 qui a joué un rôle majeur dans le non déroulement des épreuves lors de l'année écoulée.

D'ailleurs dans son bilan le directeur a rappelé que à cause du contexte, l'ASA Terre de Corse n'avait pu mettre sur pied, en 2021, le rallye Portivechju Sud Corse, ainsi que le Costa Serena, en collaboration avec la Squatra di E Pieve. Cette dernière épreuve n'avait, déjà, pas pu avoir lieu en 2020.

A l'inverse, la montée Historique Borgo - Vignale ainsi que le Tour de Corse Historique, qui a connu un inédit record de fréquentation avec 350 autos engagés, ont pu se dérouler.



Au-delà cette année chaotique, a eu des répercussions au niveau du nombre de licenciés avec un tassement du nombre d'adhérents avec 186 licenciés et ce, en grande partie, en raison du manque d'épreuves.



Un programme avec cinq rendez-vous en 2022



Pour les responsables porto-vecchiais, l'année 2022 sera riche avec cinq rendez-vous et non des moindres. Tout débutera au tout début février avec le rallye premier du nom Fium'Orbu - Castellu (4 et 5 février) qui remplace le rallye Portivechju Sud Corse qui ne se déroulera pas cette année mais qui devrait être de retour sur la scène insulaire en 2023. On retrouvera, ensuite, fin avril le Costa Serena qui pourrait redevenir "régional". Viendront, dans la foulée, le Corsica GT Tour, ainsi que la montée Historique Borgo - Vignale avant la très attendue 22e édition du Tour de Corse Historique, qui demeure le fleuron de l'ASA Terre de Corse.



Le Portivechju Sud Corse victime des reconnaissances



L'absence du rallye de l'extrême sud, lors de cette année 2022, dans l'échéancier régional n'est pas anodine et José Andreani a tenu à apporter certaines précisions: "Il est certain que les reconnaissances sauvages ont fait beaucoup de mal à ce rallye lors des dernières éditions et que les réticences des maires de certaines communes à voir l'épreuve revenir sur leur territoire est compréhensible. Une chose est certaine, la leçon doit porter ses fruits, mais si nous devons refaire ce rallye l'année prochaine, il est évident que nous allons nous montrer très intransigeant à ce niveau".

Pour clore cette assemblée générale, sur une note nettement plus optimiste, on apprenait que l'équipage composé de Louis Antonini et Gilbert Dini avait été sacré champion de Corse en VHC.