Sport automobile : changement de format pour la 36e édition du Rallye de Corte Centre-Corse

Qui pour succéder à Mariani dans le rallye moderne et Casanova dans l’historique ? Voilà la question que les passionnés de sport automobile se posent à quelques jours du départ de la 36e édition du Rallye National de Corte Centre-Corse. Un rallye qui a été modifié cette année « en raison de la conjoncture économique difficile », explique Jean Campana, le président de l’ASA Restonica. « Il est vrai que le sport automobile coûte de plus en plus cher et c’est donc dans un souci d’économie pour les pilotes que nous avons supprimé la spéciale de nuit du vendredi. Le rallye se déroulera donc sur deux jours, samedi et dimanche. Et il n’y aura pas non plus de spéciale en nocturne comme cela était le cas le samedi lors des précédentes éditions. Les pilotes peuvent ainsi économiser une nuit d’hôtel supplémentaire et faire des économies également sur les pneus et les rampes de phares. Nous avons eu raison puisqu’il y a davantage d’engagés par rapport à l’an passé. Il y a trop d’épreuves en Corse et il manque de l’argent. Il faut dire que pour un rallye comme le nôtre cela revient à 30 000 euros, au minimum, si l’équipage loue le véhicule. C’est un sport qui revient excessivement cher. »



Effectivement, ils seront 73 engagés dans ce rallye, dont 13 équipages en historique. Paul-André Mariani, en moderne, et Christophe Casanova, en VHC, défendront leurs couronnes. Ils seront encore les grands favoris de cette épreuve, bien qu’il devrait y avoir beaucoup plus de bagarre dans le moderne, avec six véhicules engagés dans la catégorie FRC2, c’est-à-dire la catégorie juste inférieure à la WRC (Championnat du Monde des Rallyes). Il faudra également compter avec François-Xavier Moracchini sur sa Citroën C3, Jean-Charles Albertini sur Skoda Fabia, Arnaud Ribière sur Volkswagen Polo, Laurent Moracchini et Lucas Valliccioni sur Citroën DS3. Autant dire qu’il devrait y avoir du spectacle pour la victoire finale entre ces six concurrents. Et de la bagarre il y en aura également dans les autres groupes avec Olivier Luciani, Pierre-Marc Nanucci, Dominique Nanucci, Christophe Coppolani ou encore Vincent Raynaud, toujours fidèle à Lotus !



Même si au niveau de la sécurité, le Rallye National de Corte Centre-Corse se situe bien au-dessus des normes imposées par la Fédération, les organisateurs devront se passer, cette année, du soutien des hommes de la Sécurité Civile « là aussi en raison de restrictions budgétaires. Mais nous avons assez de bénévoles, beaucoup de jeunes, qui s’investissent chaque année, et je veux les en remercier ».



Les vérifications administratives et techniques auront lieu le samedi 14 septembre dès 7 heures du matin à l’Oriente et au hangar Mariani (zone industrielle). Le départ sera donné du cours Paoli à 12h45 pour la première spéciale entre Ponte-Leccia et Valle di Rustinu à 13h51. Ce sont bien sûr les véhicules historiques qui s’élanceront les premiers. La deuxième spéciale aura lieu entre Popolasca et le pont de Castirla, et le premier équipage partira à 14h44. Les ES 3 et 4 seront identiques aux deux premières avec des départs prévus à 17h05 et 17h58.



La deuxième étape aura lieu le dimanche 15 septembre à 8h20 pour la sortie du parc fermé sur le cours Paoli à Corte. L’épreuve spéciale 5 se courra entre Muracciole et Rospigliani à 9h06. Quant à l’ES 6, elle se fera entre Poggio de Venaco, depuis l’embranchement de la RT 50, en direction de Riventosa à 9h54.



L’arrivée de ce 36e Rallye National de Corte Centre-Corse aura lieu au parc fermé, sur le cours Paoli, le dimanche 15 septembre à 13h58, et la remise des prix suivra vers 16 heures dans les jardins de la mairie de Corte. À noter enfin que toutes les photos de ce rallye seront à retirer au Studio Photo Grazi Ritratti de Corte.