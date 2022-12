Sport automobile : Pilouis Loubet malchanceux au National de Dévoluy

algré une fin prématurée suite à une casse mécanique, commente le pilote sur les réseaux sociaux, le

travail de préparation avec

s’est très bien passé ce week-end et nous pouvons désormais regarder vers les prochaines échéances !"

out débutait de belle manière pour le Porto-Vecchiais qui réalisait le meilleur temps dans la deuxième spéciale, Col de la Bachassette (24,11km) devant la Skoda R2 de Nikolay Gryazin. A l'issue de la journée de samedi, comprenant quatre ES, le pilote de la Fiesta était à la deuxième place du général à 1'04'' de Gryazin.Le duo Loubet- Gilsoul poursuivait son apprentissage, aujourd'hui, lors de la deuxième étape de ce National toujours mené par Gryazin. Six ES étaient au programme mais tout prenait fin prématurément au terme de l'ES7 Saint-Etienne en Devoluy.Pilouis Loubet était l'auteur du deuxième temps à 3''2 de la Skoda de Gryazin, mais la Ford connaissait un ennui mécanique dans la liaison et n'était pas présente au départ de la huitième spéciale. "M