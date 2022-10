Soucis commun des grands sites de France réunis à Ajaccio : préserver, accueillir et développer

Labellisé depuis 2017, le joyau de la Parata a intégré le réseau des Grands Sites de France qui regroupe 21 structures réparties sur tout le territoire national.

À l’occasion des 24e rencontres, qui se déclinent ces 13 et 14 octobre à Ajaccio, l’ensemble des participants impliqués dans ce projet - élus et techniciens des collectivités locales, professionnels et experts des espaces naturels, du patrimoine et du tourisme - se sont retrouvés pour une réunion de travail au Palais des Congrès. Objectif de ces rencontres, une réflexion autour de la question « Comment les paysages d’exception peuvent-ils inspirer, ressourcer et mobiliser ? »





Préserver et valoriser le patrimoine

« Cette démarche nous oblige à préserver et valoriser notre patrimoine, explique Stéphane Sbraggia, maire d’Ajaccio, elle intègre une politique de mise en valeur qui constitue l’une des clés de voûte de notre politique. Il y a une dimension mémorielle, elle est importante pour nos enfants. »

« Ces journées sont un moment particulier, souligne Christian Balzano, directeur du site de la Parata, chaque année, une délégation nationale met le cap sur un site et nous avons la chance, aujourd’hui, d’accueillir près de 250 personnes. C’est un moment d’échange particulier puisque nous avons des retours d’expérience et cela permet, en outre, de renforcer la cohésion du réseau, qui est importante dans toute les missions que nous avons à remplir tout au long de l’année... »





Randonnée et visite du Palais Fesch en guise de clôture

« Cette manifestation se présente sous de très bons auspices, commente-t-il, nous avons plaisir à réfléchir sur le devenir des grands sites de France. Préserver ces sites et songer à un développement est un enjeu important. Ces sites ont été créés pour leur protection. Ils attirent du monde et à partir de là, ils peuvent se dégrader. Il s’agit donc au départ, de lutter contre la sur-fréquentation, de mieux organiser les choses, créer des mobilités douces, mieux accueillir le public tout en permettant aux gens qui vivent ici, de se sentir chez eux. Enfin, il s’agit d’essayer, à partir des ressources, de développer l’économie locale à travers, par exemple, les métiers d’art ou l’agriculture... », souligne Louis Villaret, président du réseau des grands sites de France.





Une manifestation qui s’est déclinée ce jeudi après-midi sur divers aspects avec, bien sûr des visites sur le terrain : visite du site, de la pointe de la Parata, l’île de Mezu Mare.

Deux thèmes, favoriser le ressourcement et le bien-être dans les paysages d’exception et accompagner la mobilisation citoyenne figurent au programme de ce vendredi. Une manifestation qui va se ponctuer par une randonnée sur le sentier des douaniers et une visite guidée du Palais Fesch, musée des Beaux-Arts...



La Ville d'Ajaccio planche sur le prochain dossier de labellisation qui est prévu pour 2023 et ce pour une durée de six ans. La ville de Bonifacio pourrait, également, intégrer le prestigieux réseau...