Sortie de l'album de Jean-Baptiste Guegan "Puisque c 'est écrit"

"Je suis très ému à l'idée de le partager avec vous. J'ai hâte de lire vos retours et de vous chanter ces chansons sur scène".

C'est par ces quelques mots que Jean-Baptiste Guegan, sosie vocal de Johnny Hallyday, mais aussi et surtout artiste à part entière, a salué ce vendredi matin la sortie de son premier album "C'est écrit".

Un titre qui a lui seul résume l'incroyable aventure que ce garçon à l'immense talent connaît depuis peu.

Souvenez vous, le 14 août dernier, en "prime" pour les lecteurs de CNI, Jean-Baptiste Guégan était à la Marine de Davia en Balagne, chez Michel Mallory, parolier emblématique de Johnny Hallyday, pour conter cette formidable aventure qui a pris forme lors de la rencontre entre le parolier du "Taulier" avec ses 150 titres qui ont alimenté la carrière de notre "Jojo" national, et ce garçon originaire de Bretagne, Jean-Baptiste Guegan, révélé en 2018 dans la saison 13 de l'émission télé "La France a un incroyable talent" qu'il remporta de façon magistrale en interprétant notamment en finale

Des interprétations qui ont ébranlé les fans les plus irréductibles de notre rockeur national.

Ce chiffre 13 va porter bonheur à Jean-Baptiste avec cette rencontre improbable avec Michel Mallory que le parolier ne souhaitait pas, mais qui finalement a bien eu lieu.

Cette collaboration entre les deux hommes s'est scellée le jour où invités à un apéritif dînatoire à bord du bateau de José Doriano et que Jean-Baptiste a réussi à faire fondre en larmes Michel en prenant le micro pour chanter

.

Le destin des deux homme était définitivement lié.

Michel à révélé à son hôte du jour que le "Taulier" lui avait demandé quelques mois avant sa mort de lui écrire un ultime album pour, disait-il, faire en sorte que la boucle soit bouclée, précisant que le rockeur désirait retourner à ses influences américaines pour un dernier hommage et d'ajouter que c'était à Nashville qu'il voulait l'enregistrer en décembre. Malheureusement, ce dernier album que Johnny voulait tant n'a pu se réaliser pour les raison que l'on sait.

L'idée de reprendre les chansons déjà écrite pour cet album a été proposée par Michel à Jean-Baptiste et peu après les deux hommes se sont retrouvés en studio à Nashville pour cet album "C'est écrit" qui est sorti aujourd'hui aujourd'hui et qui grâce aux préventes est déjà Disque d'Or!!!

Dans la tracklist de puisque c'est écrit, on retrouve donc des chansons qui ont été spécialement été écrite pour le "Taulier".

La première, "Retourner là-bas" résume cette histoire incroyable.

Que dire aussi de "Merci" qui à l'origine a été écrite pour que Johnny remercie son fidèle public et qui a été modifié pour que ce soit finalement Jean-Baptiste Guegan qui dise merci à son maître, son idole de toujours

Les titres:

"Allumer le feu" et "Diego, libre dans sa tête" ."Oh Marie si tu savais..."