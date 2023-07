Sorru in Musica : La magie de la musique classique s'invite de nouveau en Corse

La 20e édition du festival qui fait vibrer la Corse au rythme de la musique classique est sur le point de débuter. Du 21 au 30 juillet, cet événement incontournable investira les charmants villages de Vicu, Evisa, Casaglione, Rennu, Rosazia, A Soccia, Coghja, Letia San Roccu et Salice, pour offrir aux amateurs de musique une expérience enchanteresse.



Fondé en 2004 par Bertrand Cervera, Sorru in Musica réunit des musiciens professionnels venant de Corse et d'ailleurs en France. Parmi les talents attendus, le professeur de musique à Ajaccio, Philippe Biondi, ainsi que des étudiants prometteurs de l'académie, se produiront sur scène. "La particularité de ce festival réside également dans la présence d'une académie, qui occupe une place cruciale", souligne Juliette Cervera, une ancienne élève de l'institution. "Chaque soir, des concerts sont donnés par des musiciens chevronnés, mais durant les dix jours, 60 étudiants travaillent assidûment et se produisent devant un public, dans un environnement bienveillant et convivial. C'est une occasion unique pour eux de gagner en assurance et de développer leur talent."



Sorru in Musica s'inscrit dans une démarche de transmission, de partage et d'éducation populaire à travers la musique classique. L'accès à la plupart des concerts est gratuit, permettant ainsi à un large public de profiter de prestations de haute qualité. "Notre ambition était de créer une 'caravane musicale'", confie Juliette Cervera. "Elle parcourt les villages pour propager cette transmission et cette joie musicale auprès du plus grand nombre." À noter que le dernier jour du festival, le 30 juillet, est dédié à un concert de soutien à une association, contribuant ainsi à l'élan de solidarité de cette célébration musicale unique en son genre.