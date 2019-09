Son siège inauguré en présence de Noël Le Graët : La Ligue corse de football enfin dans ses murs

Les U16 (R1) du SCB

Aujourd’hui voilà donc la LCF propriétaire de ses locaux à Volpajo (Furiani) sur un terrain vendu par la Communauté d’Agglomération de Bastia. D’une superficie de 550 m², la structure surplombe un vaste parking avec vue sur stade de... Rugby et dispose de nombreux bureaux pouvant accueillir le personnel administratif, les bénévoles et les différentes commissions qui statuent au quotidien.Coût de l’opération : 1.600 000 € financés à hauteur de 700 000 € par la Collectivité de Corse, 150 000 € du fonds d’aide du football amateur (FFF), 450 000 € prêt (Crédit Agricole) et le reste des fonds propre de la ligue. "Un beau cadeau d’anniversaire à l’approche des 100 ans de la ligue" a souligné le président de la Ligue Corse de Football, Jean-René Moracchini.Arrivé en avion privé vers 9 heures, Noël Le Graët s’est tout d’abord rendu à Furiani, à la stèle érigée en mémoire des victimes du 5 mai 1992 et y a déposé une gerbe en présence de nombreuses personnalités, du président du SCB et de joueuses, mais en l’absence du Collectif du 5 mai, en léger froid avec la FFF.Direction ensuite Volpajo dans la zone industrielle d’Erbajolo pour une inauguration en grande pompe en présence François Ravier, préfet de la Haute Corse, Gilles Simeoni, président de l'Exécutif de la CdC, des députés Michel Castellani et Jean-Félix Acquaviva, des maires de Bastia, Furiani, Borgo… et bien sûr de la grande famille du football corse.Lors des discours, Jean-René Morrachini a retracé la genèse de ces nouveaux locaux : « Personnellement j’ai connu 4 changement de site de la ligue. Aujourd’hui est l’aboutissement d’un long travail. Il a fallu négocier avec la FFF, la CdC, la banque. Si on a pu construire cette magnifique structure c’est aussi grâce aux bénévoles et aux économies que l’on a pu faire grâce à eux. Je leur rends hommage car ils n’ont pas toujours travaillé dans de bonnes conditions. Un signe et peu de personnes le savent, la rue dans laquelle siège la ligue s’appelle rue Claude Papi ! »De son coté Noël Le Graët a rendu hommage au travail de la ligue : «La ligue Corse qui resence plus de 10 000 licenciés avait besoin d’un tel outil, d’une telle structure. Je note qu’il y a au sein de cette ligue une énorme envie, une volonté de réussir. En Corse le nombre de clubs, de licenciés est exemplaire. L’avenir du football corse que je connais depuis des années, j’y crois».A l’issue de l’inauguration, la Ligue a aussi récompensé les clubs et dirigeants méritants lors de la saison 2018/2019CNI a rencontré le président Jean-René Moracchini et le président Noël Le Graët qui a évoqué tour à tour le football Corse, le SCB et la sacralisation du 5 mai…