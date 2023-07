Soldes d'été : A Bastia, un premier bilan mitigé pour de nombreux commerces

Malgré un début prometteur avec une affluence en magasin, une partie des commerçants de Bastia dresse un bilan mitigé de la première semaine des soldes d'été qui ont débuté le 12 juillet. Si les ventes promotionnelles ont connu un impact positif lors de la première journée, cet effet s'est rapidement estompé. "Les clients ont répondu présents, mais il n'y a plus le même engouement pour les soldes qu'auparavant", regrette une vendeuse d'une boutique franchisée du centre-ville.

Pourtant, certains clients, comme Fabienne et son fils Pierre-Claude, ressortent ravis de leur expérience shopping. Venant de Corte, ils ont profité d'un rendez-vous à Bastia pour faire des emplettes. "Nous avons dépensé 400 € pour une demi-journée, mais nous avions prévu un budget à cet effet. Malgré l'inflation, nous faisons attention tout au long de l'année afin de pouvoir profiter des soldes. Les réductions peuvent atteindre de 30 à 50 %, donc c'est forcément intéressant", expliquent-ils.



Je n'attends plus les soldes

En effet, les boutiques proposant les plus importantes réductions sont également celles qui attirent le plus de clients. Chez Mango, par exemple, la boutique est bondée de clientes qui transportent des articles soldés. Ela a craqué pour deux pantalons soldés : "Celui-ci revient à 20 € avec les soldes et l'autre est à 35 € au lieu de 60 €". Pour elle, la recherche du coup de cœur n'est pas la principale motivation, mais plutôt le prix attractif pour son portefeuille : "Je fais comme tout le monde, je viens pour acheter pratiquement à moitié prix, mais je n'attends pas forcément les soldes pour faire du shopping. Si je vois un article qui me plaît et que le prix est raisonnable, je l'achète."

Plus loin, Alexandra regarde les étals sans grande passion : "Je n'attends plus les soldes, il y en a tellement dans l'année... ", souffle-t-elle.



Des soldes qui perdent de leur attrait

Dans une autre boutique du boulevard Paoli, les deux seuls clients jettent un coup d'œil aux portants avant de rebrousser chemin les mains vides. "Pour l'instant, c'est comme un jour sans soldes", indique Ana, la vendeuse. À l'exception de la soirée nocturne qui a duré jusqu'à minuit, où les ventes ont doublé par rapport à une journée classique, l'activité reste relativement calme. La boutique, ouverte depuis mars dernier, n'a pas de point de comparaison, mais selon Ana, "les autres commerçants disent que c'est plus calme que les années précédentes".



Plus loin sur le boulevard, Marie-Noëlle partage le même constat. Gérante de la boutique Cool depuis 24 ans, elle constate les changements dans les habitudes de consommation. "Il y a quelques années, je ne pouvais pas prendre deux minutes de pause tellement les gens achetaient. Maintenant, j'ai le temps de m'asseoir."



Si l'augmentation du coût de la vie peut expliquer la baisse de fréquentation, la profusion d'offres rend le concept des soldes moins attractif. "La plupart des boutiques ont commencé leurs soldes privées dès le début du mois de juin, donc ceux qui voulaient profiter des réductions ont déjà eu le temps de le faire."