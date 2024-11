Soins palliatifs en Balagne : vers une prise en charge plus humaine et adaptée

la douleur ou à l’approche de la mort. Ils représentent une véritable philosophie de l’accompagnement, visant à permettre aux patients et à leurs proches de traverser cette période avec dignité, apaisement et, parfois, une perspective renouvelée sur la vie. Cette réflexion était au cœur de la conférence organisée récemment à Balagne par la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) et France Assos Santé Corse.



Un dialogue essentiel pour des soins sur mesure

« Le but de cette conférence est de faire, à travers des témoignages de professionnels et d’aidants, un état des lieux sur les droits des patients et sur la manière dont les soignants peuvent s’organiser à domicile et à l’hôpital », explique le docteur Dominique Simeoni, généraliste à la MSP Lisula et spécialiste en soins palliatifs. Autour de la table, des acteurs clés : Dominique Gambini, président de France Assos Santé Corse, et plusieurs praticiens hospitaliers, dont le docteur Daniel Nicolas, chef de service en soins palliatifs à l’hôpital d’Ajaccio.



La soirée a débuté par la projection d’un documentaire, invitant médecins libéraux, hospitaliers et aidants à partager leurs expériences. « Nous avons voulu créer un échange constructif pour identifier les leviers et les freins afin d’accompagner au mieux les fins de vie, que ce soit à l’hôpital ou à domicile », poursuit le docteur Simeoni. Parmi les objectifs concrets, la création d’un groupe de travail en Balagne en lien avec la nouvelle structure régionale des soins palliatifs, présidée par le docteur Daniel Nicolas.



Anticiper pour mieux accompagner

Selon le docteur Nicolas, l’anticipation est une clé essentielle pour éviter les situations d’urgence. « L’accompagnement de fin de vie, s’il est anticipé, peut être vécu de manière apaisée, tant pour l’équipe soignante que pour les familles. Cela enlève une grande partie de l’angoisse liée à l’urgence ».



Au-delà de l’urgence, il s’agit aussi de dissocier les soins palliatifs de l’idée de mort imminente. « C’est ce que l’on peut faire de sa vie lorsqu’on est atteint d’une pathologie grave et évolutive. Il s’agit d’accompagner le patient pour qu’il puisse réinvestir sa vie, malgré la maladie, et faire des choix éclairés sur les traitements ou les directives anticipées », précise Dominique Gambini.



Vers une prise en charge harmonisée en Corse

Dans le cadre de la cellule d’animation territoriale Corse Palliatif, des rencontres avec les élus et les acteurs locaux sont prévues dès janvier. Objectif : établir un état des lieux des besoins et des problématiques rencontrées dans chaque territoire de l’île. « Nous allons tenter d’harmoniser les pratiques palliatives, pour que, quel que soit l’endroit où l’on se trouve, chaque patient ait droit à une prise en charge correcte, tant sur la douleur que sur les soins d’accompagnement », affirme le docteur Nicolas.



Il évoque également la nécessité de renforcer les équipes et de créer, là où c’est nécessaire, de petites structures de proximité pour les patients ne pouvant être pris en charge à domicile. « Cela demande des moyens, une réflexion collective et une solidarité entre tous les acteurs », conclut-il.