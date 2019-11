La réunion était co-présidée par Sylvie Lemonnier (Directrice Régionale Adjointe de la DREAL Corse), représentant le préfet de Haute Corse, et par Thierry Duchesne (Adjoint du préfet maritime pour l’action de l’Etat en mer), représentant le préfet maritime de la Méditerranée.

A leurs côtés se tenaient Jean-Michel Palazzi, Directeur de l’OEC (représentant de la Collectivité de Corse), et Pierre-Paul de Pianelli, maire d’Ota.

Lors de cette réunion, la DREAL de Corse a dans un premier temps exposé les principes du dispositif « Natura 2000 en mer » ainsi que les modalités de mise en œuvre de la convention cadre relative à ce dispositif établie entre l’Etat et la Collectivité de Corse.

L’Office de l’Environnement de la Corse a, ensuite présenté le travail réalisé pour l’élaboration du DOCOB et notamment le plan d’actions élaboré en concertation avec l’ensemble des partenaires institutionnels, économiques et scientifiques de l’opération. Ce plan d’actions, ou Tome 2 du DOCOB, propose des mesures de gestion sous la forme de 34 « fiches actions » permettant d’atteindre les objectifs de conservation pour les habitats et les espèces Natura 2000 préalablement définis dans le Tome 1 (volet du DOCOB validé en 2016 lors du COPIL n°2).





Durant la présentation du plan d’actions, l’UAC (Uffiziu di l'Ambiente di a Corsica) a en particulier évoqué le fait qu’il a été dans l’obligation de mener la phase de concertation Natura 2000 simultanément avec celle liée au projet d’extension de la RN de Scandula, ce qui a généré l’organisation de groupes de travail communs entre les deux démarches (afin de ne pas multiplier les rencontres) ainsi qu’un grand nombre de réunions spécifiques à certains usages.





Au total, 8 groupes de travail ont été organisés par l’UAC, ce qui a conduit à l’animation d’une vingtaine de réunions sur la période 2018/2019.

L’UAC a également précisé qu’en mai 2019, le plan d’actions a obtenu un avis favorable et unanime de la part des membres du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN).

Une fois les présentations terminées, le plan d’actions du DOCOB a été validé à l’unanimité par les membres du COPIL, qui ont salué la qualité du travail réalisé par l’OEC.

La réunion s’est achevée par la désignation, toujours à l’unanimité des membres, de l’UAC comme animateur des sites Natura 2000. Celui-ci vient par ailleurs d’être désigné gestionnaire du site UNESCO « Golfe de Porto : calanche de Piana, golfe de Girolata, réserve de Scandola ».

L’UAC tient à remercier tous les acteurs qui ont contribué à la rédaction du DOCOB et à son plan d’actions. Le principe de collaboration étant ancré entre les différents acteurs, celui-ci devrait permettre à terme une mise en œuvre favorable des mesures de gestion préconisées pour le territoire. Parmi les actions prioritaires à formaliser, peuvent être citées « la d éfinition d’une stratégie de gestion du mouillage des navires de plaisance au sein des sites patrimoniaux » (l’impact du mouillage plaisancier sur l’herbier de posidonies étant une problématique importante sur le secteur) ou encore « la définition d’ une stratégie de gestion concernant l’approche des sites de nidification du balbuzard pêcheur », qui pourrait aboutir à la mise en œuvre de mesures réglementaires (création de zones de protection) .