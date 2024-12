Sisco : un ciné-concert inédit pour revisiter un chef-d’œuvre du cinéma muet

Un spectacle exceptionnel attend les amateurs de cinéma et de musique ce dimanche à Sisco. L’association Aghjarte, basée dans le hameau de Crosciano, et la municipalité proposent un ciné-concert autour du film culte Le mécano de la Générale (1926) de Buster Keaton. Ce long métrage, classé au patrimoine cinématographique des États-Unis, raconte un épisode historique de la guerre de Sécession : le raid d’Andrews. Parmi ses scènes mémorables figure l’impressionnante chute d’une locomotive dans une rivière, la plus coûteuse de l’histoire du cinéma muet.



Un dialogue entre musique et image

Le concept de ciné-concert, peu courant en Corse, associe la projection d’un film à une performance musicale jouée en direct. « Dans un ciné-concert, la coordination entre le son et l’image est le principal enjeu et exige des heures de répétition pour obtenir une parfaite synchronisation », explique Anne Gambini, membre d’Aghjarte. « Ce genre de spectacle a pour charme unique d’unir deux performances artistiques : le spectateur oscille entre la musique et le film, profitant de deux univers complémentaires. »



La bande-son originale, composée par Pierre Reboulleau, sera interprétée en direct par sept musiciens talentueux : Elena Moncho-Danelian (violon), Anne Gambini (violoncelle), Christine Vignoud (flûte), Pierre Reboulleau (piano), Cécile de Rocca-Serra (alto), Paul-Antoine de Rocca-Serra (contrebasse), Baptiste André (clarinette).



Aghjarte : la culture pour rayonner depuis le Cap Corse

Fondée à Crosciano, l’association Aghjarte œuvre pour promouvoir et organiser des événements artistiques en Corse, en mettant en lumière des talents résidant sur l’île. « Notre projet fait appel à des artistes vivant en Corse pour enrichir et diffuser la culture insulaire », précise Anne Gambini.



Cette collaboration entre art visuel et musique vivante promet une soirée immersive et captivante, à la fois pour les passionnés de cinéma et les mélomanes.