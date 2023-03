Sidaction 2023 : L'association Aiutu Corsu reconduit son opération "1 vente = 1 euro reversé" à Ajaccio

Chaque année, le Sidaction permet, en France, de récolter des dons pour alimenter la lutte contre le VIH. Recherche scientifique, prévention, aide aux associations de malades… Autant d’initiatives qui font avancer cette cause, et permettent d’imaginer « un avenir sans sida », comme l’espère le slogan de la campagne 2023, qui s’étendra du 24 au 26 mars. À cette occasion, l’association Aiutu Corsu a décidé de reconduire son action « 1 vente = 1 euro reversé », en partenariat avec plusieurs commerçants d’Ajaccio.Concrètement, pendant les trois jours de l’opération, chaque vente réalisée par les partenaires d’Aiutu Corsu sera assortie d'un don de un euro en faveur du Sidaction. Cette année, ils sont au nombre de dix : Aime Fresh Food, Maison Gabriel, Segafredo Baleone, Aux Colonnes Fleuries Ajaccio, Le Lamparo, Le Nomah, Nymphea Fleurs, Côté Boulevard, L’Annexe Bastelicaccia et Pierre Boulangerie-Pâtisserie.« Nous sommes vraiment très fiers de reconduire cette action solidaire pour le Sidaction 2023 », déclare Sylvie Marcaggi, présidente d'Aiutu Corsu. « Sidaction est un partenaire majeur de notre association, il finance et soutient nos actions tout au long de l’année. En participant au Sidaction, à l’aide de nos précieux partenaires, nous souhaitons continuer à contribuer à la lutte contre cette maladie qui continue de toucher des millions de personnes dans le monde. Plus que jamais, cette cause est essentielle ! »Participez au Sidaction avec Aiutu Corsu et ses partenaires ou faites directement votre don en composant le 110 ou en vous rendant sur sidaction.org