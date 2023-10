« Si Bastia m’était contée… » : Corinne Dias expose à l’Arsenale

Pour beaucoup d'artistes, la passion pour la peinture se développe au fil du temps, et Corinne Dias ne fait pas exception. À l'âge de la soixantaine, cette artiste autodidacte a fait de sa passion pour la peinture son moyen d'expression artistique depuis seulement 7 ans.

Son voyage dans le monde de l'art a commencé de manière fortuite lors d'une promenade à Castagniccia, où elle est tombée en admiration devant une toile d'un artiste local. Le prix de cette œuvre la poussa à prendre une décision audacieuse : la créer elle-même. Cependant, devenir artiste n'est pas une tâche aisée, même si Corinne avait hérité du talent artistique de son père, un ébéniste qui concevait lui-même ses créations à la main. "Outre le travail acharné, y compris l'apprentissage grâce à des tutoriels trouvés sur Internet, ce qui compte, c'est la passion, et j'ai adopté la citation de Jacques Brel : 'Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose'", explique-t-elle.

Ce qui rend les œuvres de Corinne Dias uniques, c'est également le support qu'elle utilise. Pour obtenir un effet rappelant l'aquarelle, elle a choisi d'utiliser du contreplaqué qu'elle ponce et recouvre d'une couche d'apprêt, qui absorbe légèrement la peinture acrylique qu'elle utilise. Cette particularité l'oblige à travailler à plat, en position horizontale, ce qui peut être un défi pour les grands formats. Elle a baptisé cette forme de peinture "l'aqualique" et fabrique également ses propres châssis.

L'exposition actuelle, intitulée "Si Bastia m'était contée", présente 26 tableaux sur bois et 27 aquarelles sur papier, tous réalisés avec de la peinture acrylique. Corinne Dias explique son choix de thème en disant : "Bastia est une ville que j'adore." Elle y trouve une source inépuisable d'inspiration dans ses rues, ses monuments et son riche patrimoine.

"Si parfois je peins de petites aquarelles sur place, la plupart du temps, je photographie mon modèle et je travaille chez moi, dans mon 'appartelier', comme je l'appelle", dit-elle. Elle se concentre sur les détails souvent négligés au premier coup d'œil, mettant en lumière les immeubles, les maisons et les édifices de la ville. Corinne crée même ses propres couleurs pour obtenir l'effet souhaité. Elle superpose habilement les couleurs pour un résultat parfois vif et captivant.

Pour Corinne Dias, exposer à Bastia est un rêve devenu réalité, marquant sa première grande exposition publique. Avant cela, ses œuvres avaient été présentées dans des lieux plus intimes à Ghisonaccia, Calvi et Campile. Son art explore divers sujets, des oiseaux de Corse aux villages, en passant par les insectes et les fleurs. Pour elle, chaque projet est une aventure unique, et lorsqu'elle a épuisé un sujet, elle passe au suivant.

Vous pouvez admirer cette belle promenade dans les rues de Bastia gratuitement jusqu'au 26 octobre 2023 à l'Arsenale, Spaziu Petru Mari, près de l'église Ste Marie. L'exposition est ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h30.