Ajaccio : la majestueuse Tour de la Parata se refait une beauté

Une tour qui ne sera pas accessible au public

D’autre part, l’étude de faisabilité des moyens d’accès au 1er étage et la réglementation encadrant les établissements recevant du public ont conduit les responsables du Grand Site à ne pas rendre la tour librement accessible. Les visiteurs pourront seulement l’admirer de l’extérieur après avoir gravi les 157 marches nécessaires pour arriver au pied de la Tour. Pour ce faire, Stéphane Sbraggia, maire d’Ajaccio et président du Syndicat mixte, déclare : « Ce chantier s’inscrit dans notre démarche de valorisation et de transmission mémorielle et patrimoniale. Ajaccio est une ville d’arts et d’histoire (…) Il faut réconcilier les Ajacciens avec leur histoire et leur patrimoine car il est souvent mal connu. Quand on voit ce paysage et cette tour, on se sent comme des privilégiés et il faut savoir le valoriser. » Le coût total de la rénovati on s’élève à 701 607 €, financé à 92 % par le Syndicat mixte du Grand Site des Îles Sanguinaires, avec une participation de 49 000 € de la Fondation du Patrimoine.