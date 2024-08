Settembrinu : Manu Chao et "Cartoons in Tavagna" pour finir

Le groupe de rockabilly Spunnyboys assurera la première partie, suivi de la performance de Manu Chao, une icône internationale qui s’est déjà produite en Corse. Ce chanteur de reggae d'origine franco-espagnole, célèbre pour son talent exceptionnel proposera un concert acoustique en compagnie de deux musiciens, garantissant une soirée riche en énergie.





Settembrinu est également le point d'orgue d'un festival insulaire dédié à la bande dessinée humoristique et à la caricature Cartoons in Tavagna.

Ce concept, réussi, a été élaboré par une équipe comprenant Battì, Haddad, Iturria, Gasset, Apicella et Rousso, ainsi que d'autres artistes tout aussi talentueux, qui viennent exposer leurs œuvres et réaliser des caricatures sur demande ou sur grand écran, au grand bonheur des festivaliers.