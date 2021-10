Semaines d'information sur la santé mentale : les HPI sur le devant de la scène à Ajaccio

C'est un sujet dont on a beaucoup entendu parlé ces derniers temps et qui a bénéficié d'une large visibilité grâce à la Série HPI, diffusée sur TF1, portée par l'actrice Audrey Fleurot. Les personnes à Haut Potentiel Intellectuel sont atypiques dans leur intelligence, leurs émotions, leurs rapports aux autres, au monde. Dans le cadre des Semaines d'information sur la santé mentale, organisées du 4 au 17 octobre et, pour la 4ème année consécutive, coordonnées par l’IREPS Corse, les HPI ont droit au chapitre grâce à l'organisation d'une conférence au Lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio. Cette rencontre sera ouverte par Madame la Rectrice de Corse et animée par le binôme Sébastien Bossi-Croci, journaliste, réalisateur, co-fondateur de UXO et auteur du livre Funambule qui relate son parcours d’EHP et Jean-François Laurent. Conférencier, spécialiste de la précocité intellectuelle, Jean-François Laurent mène régulièrement des ateliers, conférences et a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet, tels que Be APIE, Be APIE à l'école, APIE Baby et plus récemment APIE Papa.Il est à l'origine de l'acronyme APIE (Atypique Personne dans l'Intelligence et l'Emotion), terme qu'il considère plus proche de la réalité des HPI.Une rencontre passionnante à découvrir ce 11 octobre de 17 à 20 heures dans la ville impériale.Liens utiles