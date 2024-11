Semaine régionale du handicap : « Tous pour Chacun » appelle l’ensemble de la population corse à la mobilisation

Créée en novembre 2018, « Tous Pour Chacun » œuvre pour la sensibilisation au handicap et à la différence. Au fil des années, l’association a su fédérer des énergies autour de la question de l’inclusion. Elle organise depuis cinq ans la semaine régionale du Handicap afin de récolter des fonds et mettre en synergie les différentes initiatives locales. Pour Wandis Le Hui, fondateur de l’association, l’objectif est clair : « La création de notre association a pour but de répondre à des missions : sensibiliser, prévenir et inclure. Nous avons grandi au fil des années. Nous avons toujours voulu mettre en avant les personnes qui vivent le handicap au jour le jour. Nous avons beaucoup échangé et nous avons voulu apporter notre aide en répondant à leurs besoins et à ce qui pouvait leur manquer. On s’est toujours dit qu’il fallait créer un projet pour mettre en synergie toutes les associations qui luttent en faveur du handicap. Le but c’est de mettre en lumière toutes les actions qui peuvent être mises en place dans cette optique. »



La Ville d’Ajaccio a été un soutien majeur dans cette démarche, offrant à l’association des locaux pour ses activités. Cependant, selon Le Hui, le climat associatif reste fragile : « Depuis, plusieurs années, on s’aperçoit que chacun veut tirer la couverture pour soi alors que le tissu associatif connaît des difficultés. Le but c’est d’être dans une démarche de complémentarité. »





Une affiche qui fait sourire, mais qui interpelle

Pour annoncer la semaine du handicap, l’association a fait appel à l’artiste Julien Osty. Celui-ci a créé une affiche pleine d’ironie, inspirée par la déclaration d’Emmanuel Macron lors des Jeux Paralympiques, où il avait affirmé « Qui ne saute pas n’est pas Français ». Le dessin, qui présente plusieurs athlètes en situation de handicap ou en fauteuil, revisite ce propos sur un ton décalé, mais porteur de message. « Au sein de notre association, on aime être dans l’auto-dérision, et c’est pourquoi nous avons voulu imaginer cette affiche avec Julien Osty. L’humour et le handicap, c’est possible », commente Le Hui.



Les événements de la semaine seront l’occasion pour toute la population de s’engager, notamment à travers des défis sportifs. « On veut organiser un évènement qui ressemblerait au Téléthon avec l’aide de tout le monde partout en Corse dans une ambiance festive. L’objectif c’est que l’argent récolté reste sur le territoire en faveur des personnes en situation de handicap », précise Wandis Le Hui. L’édition 2023 avait déjà permis de récolter 1 500 euros grâce à un défi sportif, une somme utilisée pour l’achat d’un vélo adapté pour les non-voyants.



Des actions variées et des événements sont déjà programmés : tombola, conférence sur les aidants, journée caritative au karting de la Gravona, interventions dans les écoles et un loto à la salle des fêtes d’Eccica-Suarella le samedi 7 décembre pour clore cette semaine d’engagement solidaire.



Pour rejoindre l'initiative et proposer des actions, les intéressés peuvent contacter l’association via le formulaire en ligne : Formulaire d'inscription.



Renseignements complémentaires

« Tous Pour Chacun »

Tél. : 06 51 52 26 33