Semaine de l'illettrisme : Un quart d’heure lecture très apprécié à l’école de Biguglia !

Jeudi à l’école maternelle U Principellu à Mezzavia s’est déroulé un atelier lecture «Lire et faire Lire» en français et en corse avec 30 élèves de moyenne et grande section.



Ce vendredi matin Virginie Frantz, Directrice académique des services de l’Éducation nationale de Corse du Sud, s’est rendue au groupe scolaire Joseph Paganelli à Sartène pour une visite des CP et CE1 dédoublées. Au cours de cette visite, le dispositif de dédoublement des classes a été mis en avant : plus-value des apprentissages, bénéfices pour les enfants et les professeurs, développement de pratiques pédagogiques nouvelles et innovantes …



Enfin dans l’après midi de ce vendredi après midi à l’école Toussaint Massoni à Biguglia qui a eu lieu un focus sur «Le quart d’heure de lecture quotidien» dans une classe de CE1/CE2 et de CE2/CM1, en présence de Christian Mendive, Directeur académique des services de l’Éducation nationale de la Haute-Corse et de Pierre-Louis Cacciaguerra, inspecteur de l’éducation nationale pour la circonscription Marana.



Le «quart d’heure de lecture quotidien» a été instauré dans chaque classe pour tous les élèves, quel que soit leur niveau. Un parcours littéraire a été organisé pour doter les élèves d’une culture littéraire commune et diversifiée avec l'objectif de procurer « une lecture plaisir » et mobiliser les acquisitions de base



"Ce quart d’heure lecture est très apprécié de nos petits élèves » souligne Barbara Pozzo di Borgo, enseignante d’une classe de C1 et C2 bilingue. «Elle permet aussi à certains enfants d’avoir accès à des livres ce qui n’est pas forcement le cas chez eux ».



Une expérience donc très concluante et qui devrait se généraliser à d’autres classes et d’autres écoles. «C’est un moment de relaxation, de repos, de calme pour les enfants après avoir chahuté dans la cour de récréation » ajoute Vanina Orsini, enseignante de CE2/CM1 bilingue.



«Les enfants choisissent le livre de leur choix et ça leur permet de se reconcentrer avec les leçons » commente Christian Mendive. « Il faut bien préciser que ces actions sont quand même organisées tout au long de l’année scolaire afin de prévenir l’illettrisme à l’école » poursuit-il.



Le ministère de l'Éducation nationale est particulièrement impliqué dans la lutte contre l'illettrisme, avec la mise en place d’actions de prévention durant toute la scolarité. En effet, l’école est concernée car la prévention de l’illettrisme commence très tôt.



L’Éducation nationale propose aussi, au collège et au lycée, de nombreux dispositifs en faveur de la consolidation des compétences en lecture et en écriture pour les élèves les plus fragiles : le dispositif devoirs faits, l’accompagnement personnalisé…

En partenariat avec le ministère de la culture, le ministère de l'Éducation nationale se mobilise pour susciter l'envie de lire chez les enfants et les jeunes : partenariat avec des bibliothèques, médiathèques, la distribution chaque année, aux élèves de CM2, de recueils de fables de La Fontaine illustrés par un grand illustrateur (opération « Un livre pour les vacances »), l’instauration d'un « quart d'heure lecture » chaque jour à l'école et au collège la Malette des parents, la nuit de la lecture …



CNI a suivi l’une de ces actions, ce vendredi à l’école Toussaint Massoni à Biguglia