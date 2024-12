Sécurisation maritime renforcée pour la visite du Pape François en baie d'Ajaccio

La préfecture maritime de la Méditerranée mettra en place ce dimanche 15 décembre un important dispositif de sécurisation en mer pour assurer le bon déroulement de la visite du Pape François à Ajaccio. Entre 6h et 19h, la baie d’Ajaccio sera soumise à une réglementation stricte encadrant toutes les activités nautiques.



Dans cette zone, la navigation, le mouillage, la plongée sous-marine et la baignade seront strictement interdits, sauf autorisation préalable. Les engins nautiques immatriculés ou non seront également soumis à des restrictions, y compris dans la bande des 300 mètres. Ces mesures visent à garantir une protection maximale autour des lieux stratégiques, notamment l’aéroport Napoléon-Bonaparte, où se déroulera une partie des événements.



La préfecture maritime précise que des moyens spécialisés seront déployés pour surveiller l’ensemble de la baie. Des patrouilles en mer assureront un contrôle continu, avec des navires militaires mobilisés pour répondre à toute situation d’urgence.



Mobilisation militaire en mer et coordination

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la posture permanente de sauvegarde maritime. Les forces armées interviendront pour surveiller et sécuriser les eaux, en étroite collaboration avec la délégation militaire départementale de Corse-du-Sud. La coordination entre autorités civiles et militaires permettra d’adapter les moyens en fonction des besoins tout au long de la journée.



La préfecture maritime appelle les usagers de la mer à respecter ces consignes et à éviter toute intrusion dans la zone réglementée. Ces restrictions temporaires pourraient occasionner des perturbations pour les activités maritimes habituelles, mais elles sont jugées nécessaires pour garantir la sécurité d’un événement de cette ampleur.