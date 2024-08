Sécheresse : l’Odarc en soutien des agriculteurs pour sécuriser l’abreuvement du bétail

Ils sont en première ligne face aux affres de la sécheresse. Depuis le début de l’été, les éleveurs subissent de plein fouet la situation historique que connaît l’Est de la Corse. Face à ce manque d’eau inédit et la situation urgente qui en résulte pour l’abreuvement du bétail, le président de l’Office de Développement Agricole et Rural de la Corse (Odarc), Dominique Livrelli, a proposé ce lundi d’instaurer à l’échelle insulaire un dispositif d’aide exceptionnel.« Ce dispositif intervient en complément de l'AAP matériel agricole, en cours de validité, afin de simplifier les démarches et assurer le maximum de réactivité. L’objectif est de faciliter l’acquisition de matériels et équipements de transport ou stockage de l’eau, pour l’abreuvement des animaux », explique l’Odarc dans un communiqué. Dans ce droit fil, tous les exploitants agricoles - aussi bien à titre principal que secondaire – détenteurs d’un atelier animal peuvent à compter de ce jour déposer un dossier auprès de l’Odarc pour bénéficier d’un taux de financement unique de 65% afin s’équiper d’une citerne souple fermée (matériel et travaux de mise en place) d’une capacité maximale de 60m3, d’une citerne souple fermée de transport d’une capacité maximale de 1000 L, d’une remorque-citerne (avec abreuvoir obligatoire) d’une capacité maximale de 3000 L ou de dispositifs d’abreuvement.« Le montant maximum de l’assiette éligible par dossier est de 10 000€ HT. Un seul dossier par bénéficiaire pourra être déposé », précise l’Odarc en ajoutant que « les dépenses éligibles doivent intervenir après la date de dépôt du formulaire de demande d’aide publique ». La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 30 septembre.Le formulaire de demande d’aide simplifiée, ainsi que le projet de dispositif sont d’ores et déjà disponibles sur le site internet de l’ODARC