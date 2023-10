Scola rugby : un beau concours, mais pas de Coupe du monde pour les petits gagnants

C’est sans animosité aucune que les délégués des parents d’élèves de l’école de Montemaiò sont revenus sur le déroulement de ce concours, surtout après avoir échangé avec les représentants de la Ligue corse de Rugby ainsi que ceux de la Fédération française." Durant l’année 2022-2023, il fallait, pour le concours Scola Rugby, que les élèves imaginent un haka, à la fois en corse, en français et en samoa, faire une affiche, réaliser un quizz et créer une mascotte. Ce que les enfants ont brillamment réussi, Montemaiò étant le vainqueur pour la Haute-Corse," relate une des mamans, déléguée des parents d’élèves.L’incroyable prix mis en jeu était d’avoir la chance de pouvoir assister à un match de la coupe du monde. Mais plusieurs semaines après les résultats et sans nouvelles des organisateurs depuis la fin de l’année scolaire, les parents d’élèves inquiets les ont contactés à plusieurs reprises pour connaître le déroulé de ce programme tant attendu."Ils n’ont pas communiqué pour nous informer que ce projet de match de coupe du monde tombait à l’eau. Aujourd’hui, nous nous posons la question quant à l’organisation de ce concours. Comment se fait-il que l’on promette des récompenses si grandes et si précises, avec le nom de la ville et la date et qu’en fin de compte, il n’est pus possible d’y assister, car les places ne sont pas ou plus disponibles et surtout pourquoi ne pas nous avoir informés de ce changement plus tôt?""Nous ne sommes pas là pour revendiquer, loin de là, mais nous savons par exemple que les matchs de Nice que les enfants devaient voir sont beaucoup moins prisés qu’ailleurs et que 6 000 places étaient vides lors des derniers matchs, selon les informations révélées dernièrement dans la presse locale. Donc nous ne comprenons pas pourquoi ils ne peuvent pas recevoir les élèves" continue la maman.Ces derniers sont également revenus sur l’engagement et le ravissement que les enfants ont eu à travailler sur ce beau sujet. "On pouvait voir l’immense joie des enfants à l’idée de voir un match de la coupe du monde. C’était vraiment une récompense exceptionnelle qui leur a été promise et ils en avaient conscience. Mon fils, comme ses copains, s’est vraiment beaucoup investi pour ce concours, il m’en parlait tout le temps, il voulait tellement gagner! Je lui disais de ne pas trop espérer, car la récompense était trop belle!. Et pourtant il a eu raison d’y croire, car ils ont gagné. Quelle incroyable joie ! Donc c’est vrai qu’ils sont un peu déçus, mais c’est comme ça ! Nous avons, par la suite, échangé avec les responsables de la Ligue corse qui nous ont enfin donné une explication sur ce changement," ajoute-t-elle.En effet, Jean-Simon Savelli, président de la Ligue corse de Rugby, contacté par une des mamans, était vraiment désolé de ce désagrément. Néanmoins, après plusieurs jours de réflexion, les organisateurs ont pu proposer une solution de repli." Je comprends la déception des enfants et des parents concernant la récompense initialement promise, mais il faut comprendre que ce ne sont ni la Ligue ni la Fédération française de Rugby qui gèrent la billetterie de la Coupe du Monde. Nous avons fait des demandes à France 2023 pour pouvoir récupérer ces billets, malheureusement, il n’a pas été possible de les recevoir", explique-t-il.Afin de proposer un voyage et un match aux vainqueurs, les 4 classes finalistes, Vicu, Sartè, Montemaiò et San Lurenzu, se verront ainsi invitées, au match Montpellier-Castres qui se déroulera 13 octobre à Bastia et à un second match dont la date n’est pas encore fixée, dans le cadre du Top 14 au stade Mayol à Toulon." Oui ce ne sera pas à la hauteur d’un match de coupe du monde, nous en sommes conscients, mais il nous a semblé que c’était le moyen le plus équitable pour récompenser tout le monde sans avoir à choisir et donc renoncer à emmener des élèves à Nice", ajoute Jean-Simon Savelli.





Aujourd’hui, après l’annonce de cette nouvelle récompense, certains parents sont tout de même très heureux que leurs enfants puissent découvrir les joies d’un match de rugby. " Ils sont ravis d’une part d’avoir travaillé sur ce challenge et d’autre part, de l’avoir remporté. Il est vrai que partir voir un match de la coupe du Monde était un moment très attendu. Alors nous préférons mettre l’accent sur leur joie et leur fierté d’avoir gagné, même s’ils ressentent forcément de la déception, de la tristesse et un sentiment d’injustice. Ce sont des enfants ! Mais bien sûr, ils sont ravis de faire un voyage avec leurs copains, et nous essayons de leur présenter le lot de consolation sous le meilleur jour possible pour qu’ils ne soient pas trop déçus, même s’ils se rendent bien compte que voir un match du top 14, qu’ils ne connaissent pas, n’est pas pareil qu’un match de la coupe du monde".





D’autres parents eux auraient préféré qu’ils puissent voir de voir un match du tournoi des 6 nations.

" Nous aurions voulu qu’ils viennent l’expliquer directement aux enfants. Et c’est dommage qu’ils ne leur proposent pas aux d’aller voir un match de l’équipe de France en compensation. Il y a France-Irlande à Marseille en février dans le cadre du tournoi des 6 nations. Cela laisserait davantage de temps pour l’organisation et ce serait plus cohérent avec la thématique internationale du concours".

Mais ce qu’ils retiennent avant tout aujourd’hui, c’est que leurs enfants vivront tout de même une belle expérience, "inoubliable et tous ensemble et c’est ce qui est important pour nous : qu’ils aient des souvenirs et qu’ils soient heureux! " conclue la maman, déléguée des parents d’élèves.