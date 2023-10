Scola Rugby : les précisions de la ligue corse et de l'Education nationale

"Nous avons pris connaissance avec une grande surprise de l'article parue dans Corse Net Infos le 4 octobre concernant le concours Scola Rugby. En effet, si la Ligue Corse de Rugby a adhéré avec promptitude à ce concours et en a développé le contenu avec l'éducation nationale avec qui nous travaillons régulièrement pour promouvoir le Rugby dans les écoles, les propos tenus dans cet article ne reflètent pas la vérité. L'approche de la Coupe du Monde était également une opportunité de profiter de ce moment pour enrichir le jeu concours. Que tous les participants ne puissent pas bénéficier de places pour la Coupe du Monde, c'est une réalité pour beaucoup de gens qui aurait voulu voir un match gratuitement. Mais ce n'est pas la raison principale. Nous nous en sommes expliqué avec les écoles qui ont parfaitement compris la situation, en particulier l'école qui a gagné le concours, l'école de San Lurenzu. L'école de Montemaio arrivant à la deuxième place.Si obtenir des places pour les matchs de la Coupe du Monde est compliqué pour les enfants et les parents, il faut préciser que les 20 places proposées au mois de septembre pour la Haute-Corse n'ont pas pu être obtenu pour deux raisons : La première est que le Bulletin officiel n° 26 du 29 juin 2023 qui régit les déplacements scolaires contraint à respecter des délais d'instruction précis : les trois jours entre l'obtention des billets et le déplacement à effectuer vers Nice ont été trop courts pour organiser ce voyage. La version accessible du Bulletin officiel est disponible via le lien suivant : https://www.education.gouv.fr/bo/2023/Hebdo26 La deuxième, qui nous semble importante de souligner est que les 40 places attribuées aux écoliers (20 Haute-Corse et 20 Corse -du -Sud) ne pouvaient concerner que deux classes sur quatre prévues initialement.La Ligue Corse de Rugby et l'Éducation Nationale ne pouvaient considérer que seule une partie des classes ne pouvaient bénéficier de places.Nous avons donc convenu d'une solution qui permet à toutes les classes d'être remerciées. Les écoles nous ont donné leur accord sur ce principe.La DSDEN de Haute-Corse et ses équipes pédagogiques ont fait .voir qu'elles étaient pleinement satisfaites des récompenses offertes par la ligue Corse de rugby et tiennent â souligner l'effort soutenu par cette dernière qui pro.' en charge toute la partie financière transports, repas, nuitées. L'école de San-Lorenzu, lauréate du concours, est heureuse de venir voir un match â Bastia. et se prépare déjà au futur déplacement sur Toulon."