Sartène : « Le jazz de Jeanne » au Centre d’Art polyphonique

Jeanne Moreau était une femme libre ! Aussi libre que la musique de Miles Davis sur la bande-originale d’ « Ascenseur pour l’échafaud », son premier grand film signé Louis Malle. Fabienne Marcangeli, ses musiciens et comédien, nous font redécouvrir Jeanne Moreau en Jazz, évoquant avec tendresse Jeanne Moreau l’Actrice. Un vrai grand bon moment pour les amateurs de jazz et tous les autres.





Ce spectacle sera en entrée libre , et en formation complète : Fabienne Marcangeli au chant, Jef Roques à la guitare, Jean Marie Carniel à la contrebasse, Thierry Larosa à la batterie et le comédien Daniel Delorme. En bonus, le centre d’art proposera un moment privilégié d’échange entre les artistes et le public.